В Беларуси стартовали продажи смартфонов серии Huawei Pura 70

В Беларуси начались продажи новых флагманских смартфонов Huawei. Торговые сети предлагают три модели: базовую Huawei Pura 70, улучшенную Huawei Pura 70 Pro и "прокачанную" Huawei Pura 70 Ultra. Новинки выделяются инновационными светосильными камерами с функцией высокоскоростной съемки, поддержкой быстрой зарядки до 100 Вт и защищенным стеклом повышенной прочности Kunlun.

Серия Huawei Pura 70 пришла на смену флагманской линейке Huawei P. Как и в предшествующих моделях, в ней большое внимание уделено мобильной фотографии. Новинки получили мощные светосильные камеры XMAGE нового поколения с большим диапазоном зума, точной фокусировкой и усовершенствованной стабилизацией. А благодаря мощным аппаратным возможностям и инновационной технологии XD Motion Engine (процессор для съёмки в движении) они позволяют создавать четкие снимки в режиме высокоскоростной съемки.

В дизайне акцент смещен в сторону эстетики города и технологий. Это можно заметить по новому треугольному дизайну модулей камер, который символизирует движение вперед. Ставка теперь делается на современный городской стиль и разнообразные способы самовыражения.

Все три модели также получили защиту от воды и пыли по стандарту IP68, громкие стереодинамики и поддержку быстрой беспроводной и проводной зарядки до 100 Вт. Высокую производительность обеспечивает мощный 8-ядерный процессор Kirin 9010.

Huawei Pura 70

Базовый флагман Huawei Pura 70 получил яркий безрамочный OLED-экран с диагональю 6,6 дюйма и разрешением 2760 × 1256 точек. Он защищен износостойким стеклом Kunlun Glass второго поколения. Его прочность при падении по сравнению с покрытием предыдущего поколения увеличена на 100%.

Основная камера этой модели получила большой сенсор размером 1/1,3 дюйма с разрешением 50 Мп и регулируемую физическую диафрагму f/1.4-f/4.0, что гарантирует захват большого количества света. Дополняют ее телефотокамера на 12 Мп с оптической стабилизацией и поддержкой 5-кратного оптического зума и ультраширокоугольная камера на 13 Мп.

За автономность Huawei Pura 70 отвечает емкий аккумулятор на 4900 мАч. Он поддерживает быструю зарядку Huawei SuperCharge 66 Вт и быструю беспроводную зарядку Huawei SuperCharge 50 Вт. Реализована и обратная зарядка на 7,5 Вт в помощь другим гаджетам.

Huawei Pura 70 Pro

Улучшенная модель Huawei Pura 70 Pro оснащена стильно загнутым OLED-экраном с диагональю 6,8 дюйма, разрешением 2844 × 1260 точек и износостойким стеклом Kunlun Glass второго поколения.

Фотосистема Huawei Pura 70 Pro базируется на схожей с предыдущей моделью основной камере с разрешением 50 Мп, большим 1/1,3-дюймовым сенсором и регулируемой диафрагмой.

Eе выгодно дополняет революционная телемакрокамера на 48 Мп с широкой диафрагмой f/2.1 и поддержкой длинного механического хода для фокусировки, который позволяет получать четкие изображения как отдаленных зданий, так и объектов вблизи. Она обеспечивает 100-кратный цифровой зум и 35-кратный макрозум для съемки с расстояния в 5 см. Третьим модулем здесь выступает ультраширокоугольная камера на 12,5 Мп.

Huawei Pura 70 питается от аккумулятора емкостью 5050 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 100 Вт, и быстрой беспроводной – 80 Вт. Последняя позволяет зарядить смартфон наполовину всего за 15 минут.

Huawei Pura 70 Ultra

Большой 6,8-дюймовый экран Huawei Pura 70 Ultra покрыт инновационным стеклом Kunlun Crystal Armor. При его производстве в стекло добавляется аморфный алмазоподобный углерод, который повышает устойчивость покрытия к царапинам на 300%.

Хедлайнер линейки оснащен высокотехнологичной основной 50-мегапиксельной камерой с еще более крупным 1-дюймовым сенсором и широкой физической диафрагмой f/1.6. Ключевая ее особенность – это выдвижной объектив, который позволяет более эффективно использовать внутреннюю конструкцию камеры. А избегать ненужной тряски помогает технология оптической стабилизации со сдвигом сенсора.

Вторым модулем фотосистемы Huawei Pura 70 Ultra выступает телемакрокамера на 50 Мп с диафрагмой f/2.1 и поддержкой 100-кратного зума, а третьим – ультраширокоугольная камера на 40 Мп.

Все это позволяет камере Huawei Pura 70 Ultra обеспечивать высокое качество фотографий во всех фокусных расстояниях и в сложных условиях. Так, в режиме высокоскоростной съемки она способна запечатлеть объекты, передвигающиеся со скоростью 300 км/ч. Все это позволило смартфону недавно даже возглавить мировой авторитетный рейтинг мобильных камер DxOMark с результатом 163 балла.

Длительное время автономной работы Huawei Pura 70 Ultra обеспечивает емкая батарея на 5200 мАч. Она поддерживает быструю проводную и беспроводную зарядку мощностью 100 и 80 Вт соответственно.

Установка приложений и возможности голосового помощника

Смартфоны серии Huawei Pura 70 работают под управлением фирменной оболочки EMUI 14.2. Для установки приложений в ней предусмотрен магазин AppGallery, где сегодня уже можно найти почти все популярные в Беларуси мобильные программы. Умная поисковая система Petal Search помогает искать на сторонних ресурсах.

В качестве виртуального ассистента по умолчанию установлена Алиса от Яндекс. С ее помощью пользователи смогут поставить будильник, позвонить по телефону, а также управлять устройствами, подключенными к Умному дому Яндекса. Алиса будет доступна при активации сим-карты любого мобильного оператора Беларуси.

Цены и акции

Смартфоны серии Huawei Pura 70 можно приобрести в торговых сетях МТС, А1, «Электросила», «5 элемент» и 21vek. Рекомендованная розничная цена на базовый флагман Huawei Pura 70 в конфигурации 12+256 ГБ составляет 2499 рублей. На выбор доступны белый, черный и розовый цвета.

Улучшенная версия Huawei Pura 70 Pro с 12+512 ГБ стоит 3199 рублей. Она представлена в белом и черном цветах.

А стоимость самой «прокачанной» модели Huawei Pura 70 Ultra c 16+512 ГБ в черном, зеленом или коричневом цвете составляет 4499 рубля.

Для покупателей смартфонов серии Huawei Pura 70 действуют специальные предложения. При покупке по 25.06.2024 предусмотрены смарт-часы Huawei Watch Fit 2 Classic в подарок или за 10 копеек. Также доступна возможность бесплатной замены экрана в случае его повреждения в течение 6 месяцев с момента покупки. Эта акция распространяется на все смартфоны линейки Huawei Pura 70, приобретенные в период по 06.05.2026.