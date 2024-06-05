В Беларуси появился новый Центр кибербезопасности

Центр кибербезопасности МТС успешно прошел аттестацию и на сегодняшний день полностью соответствует требованиям приказа Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при Президенте Республики Беларусь от 25 июля 2023 г. №130. Заключение экспертизы подтверждает, что уровень компетенций специалистов МТС, а также его технического и документального оснащения позволяет обеспечивать высокую степень безопасности информационных систем, в том числе отнесенных к критически важным объектам.

Центр кибербезопасности МТС стал частью Национальной системы обеспечения кибербезопасности в Республике Беларусь. Ее создание предусмотрено Указом №40 от 14 февраля 2023 г. «О кибербезопасности», который предполагает построение сети центров кибербезопасности. Их координацию обеспечивает Национальный центр кибербезопасности, созданный в Оперативно-аналитическом центре (ОАЦ) при Президенте Республики Беларусь.

Прохождение аттестации стало последним этапом создания Центра кибербезопасности, который приступает к оказанию услуг государственным органам и бизнесу в соответствии с требованиями белорусского законодательства.

Построение Национальной системы обеспечения кибербезопасности обусловлено непрерывным ростом киберугроз и необходимостью противодействия им. Она предусматривает не только создание ЦКБ в стратегически значимых для страны ведомствах, но и возможность оказания ими услуг другим организациям и предприятиям, включая коммерческие.

«Обеспечение информационной безопасности, в том числе и кибербезопасности, является одним из приоритетных направлений развития компании МТС. На протяжении долгого времени мы уделяем достаточно много внимания кибербезопасности своих информационных систем, а теперь, после получения соответствия требованиям регулятора, компания может оказывать услуги кибербезопасности для своих клиентов на договорной основе, тем самым помогая обеспечивать им стабильность функционирования и дальнейшего развития», — подчеркнули в компании МТС.

Специалисты Центра кибербезопасности МТС способны проводить анализ степени защищенности IT-инфраструктуры, осуществлять расследование киберинцидентов, внедрять и администрировать различные решения по кибербезопасности. Доступна также услуга комплексного обеспечения кибербезопасности и реагирования на киберинциденты, включая постоянное обеспечение анализа событий информационной безопасности в ИТ-инфраструктуре в режиме 24/7.

Центр кибербезопасности МТС оказывает услуги обеспечения кибербезопасности на базе облачных технологий МТС Cloud.

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