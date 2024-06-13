Смартфоны Apple по выгодным ценам в МТС

В сети салонов и интернет-магазине МТС действует выгодное предложение на ряд моделей Apple iPhone 13,14 и 15 серии. При их покупке можно сэкономить до 600 рублей. Минимальный платеж в месяц составит от 119 рублей.

Приобрести смартфоны Apple можно в рассрочку до 24 месяцев без первого платежа. При покупке смартфонов в интернет-магазине МТС действует бесплатная доставка.

С полным списком смартфоном, на которые действует скидка, можно ознакомиться по ссылке.