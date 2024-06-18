В Беларуси выходит доступный смартфон новой линейки — HONOR 200 Lite

HONOR 200 Lite — первый представитель новой номерной «двухсотой» серии смартфонов HONOR. Оставить предзаказ на телефон с сверхчёткой портретной камерой и безопасным для глаз дисплеем можно уже с 17 июня по специальной цене 999 рублей. Все, кто успеет оформить заказ, в качестве бонуса при выкупе получат беспроводные наушники HONOR CHOICE Earbuds X5 Lite и фитнес-браслет HONOR Band 9.

HONOR 200 Lite — это тонкий и легкий смартфон, с 6,7-дюймовым дисплеем с высоким запасом яркости и частотой ШИМ 3240 Гц, что обеспечивает отсутствие мерцания и позволяет комфортно и безопасно наслаждаться контентом. Толщина корпуса HONOR 200 Lite составляет всего 6,78 мм, а весит он всего 166 г. Это обеспечивает удобный хват и комфорт при длительном использовании смартфона.

Новинка получила продвинутую основную 108 Мп камеру с возможностью выбора из трех фокусных расстояний при съемке в портретном режиме. Помочь раскрыть творческие порывы помогут два дополнительных фотомодуля — 5-ти мегапиксельный широкоугольный сенсор с углом обзора 120°, а также модуль макро для создания фото с максимальным приближением.

Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп и способна автоматические определять съёмку группового селфи и автоматически переключать угол обзора на 0.8х (90 градусов). Встроенная во фронтальную камеру вспышка позволит получать селфи высочайшего качества даже в условиях недостаточной освещенности.

В HONOR 200 Lite используется новейший чипсет MediaTek Dimensity 6080. Мощный и энергоэффективный процессор обеспечивает стабильную работу в течение дня. Также смартфон получил 8 ГБ оперативной памяти, а при необходимости система выделит из системной памяти еще 8 ГБ, что обеспечит мгновенный запуск любого ранее открытого приложения. Для хранения фото, видео и прочей информации доступны 256 ГБ встроенной памяти.

Новинка выполнена в крепком корпусе, углы которого защищены с помощью высокопрочных сплавов. Благодаря использованию эластичных материалов, способствующих поглощению ударов, HONOR 200 Lite отличается повышенной устойчивостью к случайным падениям с высоты до 1,5 метра.

HONOR 200 Lite «из коробки» работает на MagicOS 8.0, в основе которой лежит Android 14. Энергоэффективный процессор и в сочетании с новейшей версией ПО обеспечивают длительную автономную работу смартфона. На одной зарядке телефон продержится до 29 часов в режиме разговора, до 14 часов при воспроизведении видео или до 16 часов веб-серфинга. К тому же смартфон комплектуется мощной проводной зарядкой HONOR SuperCharge мощностью 35 Вт, которая полностью заряжает девайс за 76 минут.

HONOR 200 Lite доступен в расцветках «полуночный черный», «океанический голубой» и «мерцающий голубой». Оставить предзаказ на новинку можно с 17 июня по специальной цене 999 рублей. При оформлении предзаказа покупателям доступны сразу два бонуса — беспроводные наушники HONOR CHOICE Earbuds X5 Lite и фитнес-браслет HONOR Band 9. Продажи HONOR 200 Lite стартуют с 27 июня по спеццене 999 рублей, а первые покупатели могут рассчитывать на подарок в виде наушников HONOR CHOICE Earbuds X5 Lite. Спешите купить в МТС, А1, 5 Элементе, Электросиле, Алло, На Связи, Ксистор и 21 веке, ведь через месяц на смену специальным условиям придет стандартная, более высокая цена.