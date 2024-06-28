«Белтелеком» предоставит бесплатные телефонные разговоры ветеранам ВОВ

С 1 по 5 июля 2024 года, в период празднования 80-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, «Белтелеком» предоставит инвалидам и участникам Великой Отечественной войны бесплатные междугородные телефонные разговоры (звонки по Республике Беларусь).

Бесплатные междугородные телефонные разговоры предоставляются в период c 00.00 часов 01.07.2024 до 24.00 часов 05.07.2024 автоматическим способом с квартирных телефонов, абонентами которых являются следующие физические лица:

Герои Советского Союза;

полные кавалеры ордена Славы;

инвалиды Великой Отечественной войны;

участники Великой Отечественной войны;

лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943 – 1945 годах;

лица, награжденные орденами и (или) медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;

члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий, достигшие: мужчины 63 лет, женщины – 58 лет.

Справки по предоставлению бесплатных междугородных телефонных разговоров предоставляются по телефону единой справочно-информационной службы 153.