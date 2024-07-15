Старт предзаказов на смартфоны Samsung Galaxy Fold6 и Flip6 в МТС

МТС принимает предзаказы на новые складные смартфоны премиального уровня: Samsung Galaxy Fold6 и Samsung Galaxy Flip6. Для первых покупателей по 23 июля 2024 года предусмотрен бонус – беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro всего за 10 копеек.

Новые флагманы Samsung Galaxy Fold6 и Samsung Galaxy Flip6 собраны на базе мощного флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который адаптирован под устройства Samsung. Работают они под управлением операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой One UI 6.1. Новинки получили и фирменные функции искусственного интеллекта Galaxy AI, впервые представленные во флагманских смартфонах серии Galaxy S24.

Среди них – «Чат-ассистент», который умеет адаптировать стиль текста в сообщениях и генерировать новый текст на заданную тему, «AI рисунок», который создает детализированное изображение на основе эскиза, а также «Автозум» – он автоматически отслеживает объект и помогает выбирать лучший ракурс во время съемки.

Samsung Galaxy Fold6 (F956) 12/256GB будет доступен за 6799 рублей, а модель с объемом памяти 12/512GB – за 7199 рублей. Их также можно оформить в рассрочку без переплаты. Тогда ежемесячный платеж составит от 295,61 рубля и от 313 рублей соответственно.

Смартфон Samsung Galaxy Flip6 (F741) 12/256GB можно будет приобрести за 4299 рублей, а версию с памятью 12/512GB – за 4699 рублей. Абоненты МТС смогут оформить обе модели в рассрочку без переплат. При покупке в рассрочку ежемесячный платеж составит от 186,92 рубля и от 204,31 рубля соответственно.

А по 23 июля 2024 года первые покупатели этих стильных флагманов получают также возможность дополнительно приобрести приятный бонус за 10 копеек — наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro.