В БГУИР подвели предварительные итоги приемной кампании на бюджет

17 июля в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники завершился прием документов на формы обучения за счет средств бюджета. С 18 по 25 июля в университете проводятся вступительные испытания для лиц, сдающих их в БГУИР, а также подводятся предварительные итоги приема на бюджет, сообщает пресс-служба вуза.

По всем формам получения образования конкурс состоялся. На заочную форму бюджета - 25 заявлений на 20 мест; на дистанционную форму - 7 заявлений на 5 мест.

По отдельным специальностям конкурс в этом году, как и всегда, высокий. На ФИТУ «Информационные системы и технологии» - 6,9 человек на место; ФКСиС «Программная инженерия» - 5,9 человек на место. Большой конкурс также на ФКП. По остальным специальностям цифра меньше. Что касается проходных баллов, на данный момент известны только предварительные на 2024 год: самый высокий балл в этом году на «Программную инженерию» - 395.

В настоящее время прием документов еще идет на военный факультет, а также на дневную, заочную и дистанционную формы обучения на условиях оплаты. Ближайшее заседание приемной комиссии состоится в понедельник, 22 июля, на нем будет обсуждаться вопрос зачисления на военный факультет.

Зачисление на дневную, заочную и дистанционную формы получения образования за счет средств бюджета - по 26 июля.