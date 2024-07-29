«Белтелеком» подвел итоги работы в первом полугодии 2024 года

25 июля в «Белтелекоме» прошло заседание Совета директоров, на котором руководители предприятия и филиалов подвели итоги работы за шесть месяцев 2024 года.

– Выполнение всех ключевых показателей бизнес-плана – это результат слаженной и эффективной работы подразделений предприятия. – отметил генеральный директор РУП «Белтелеком» Алексей Ивашкин. – Во втором полугодии «Белтелеком» сосредоточится на выполнении проектов Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы, укреплении своих позиций на традиционных и новых для компании рынках и, конечно, на повышении доступности услуг, в том числе в малых населенных пунктах.

Именно эти направления, по мнению генерального директора, будут определять конкурентоспособность компании в будущем.

На заседании отмечено, что в первом полугодии 2024 года 70 % всего объема инвестиций направлялось на реализацию проектов Госпрограммы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы. Продолжалось строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) к малым населенным пунктам: подходом по оптоволокну обеспечены 82,4 % населенных пунктов с численностью домохозяйств от 50 до 100. Всего по стране за отчетный период введено в эксплуатацию почти 2 700 км ВОЛС.

Количество абонентов мультисервисных сетей достигло 3,78 млн, или 95 % от абонентской базы услуг фиксированной электросвязи.

Техническую возможность подключения по технологии GPON получили 73,7 тыс. абонентов, из них 19 тыс. – в новой застройке и 54,7 тыс. – в существующей. Прирост абонентов GPON составил порядка 41 тыс., а их общее количество приблизилось к 3 млн.

Благодаря современным линиям и технологиям связи «Белтелеком» предлагает своим абонентам высокоскоростные тарифные планы и широкий спектр цифровых услуг. Более 50 % пользователей доступа в Интернет, в том числе в составе пакетов услуг, в настоящее время выбирают скорости 100 Мб/с и выше. Анализируя спрос и потребности клиентов, компания постоянно расширяет тарифные линейки. Так, в ассортименте «ЯСНА» представлены пакеты услуг со скоростью от 100 до 500 Мб/с, при этом востребованность предложений со скоростью 200 Мб/с и выше постоянно растет. В целом же средняя скорость подключений на сети «Белтелеком» по технологии PON составляет 96,1 Мб/с на прием.

В январе–июне 2024 года успешно развивалась услуга «Видеоконтроль»: подключено 28,4 тыс. видеокамер, их общее количество составило более 179 тыс.

«Белтелеком» продолжал масштабировать сеть электрозарядных станций Evika. На сегодняшний день установлены 126 ЭЗС, до конца года в столице и городах Беларуси будут работать 200 электрозарядных станций Evika.

Ярким событием первого полугодия стало занесение республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком» на Республиканскую доску Почета в числе организаций, достигших наилучших результатов социально-экономического развития в 2023 году.