Google AdSense уходит из России

Сервис контекстной рекламы Google AdSense сообщил о решении прекратить работу в России и отключить учётные записи пользователей россиян. Об этом сообщается в письме, разосланном компанией Google.

«Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной местоположения которых указана Россия. Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя. Заработок за июль будет выплачен между 21 и 26 августа, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты», — говорится в сообщении команды Google Payments.

Напомним, что Google AdSense — это сервис контекстной рекламы от Google. Программа автоматически размещает на веб-сайтах текстовые и графические объявления, подходящие по контексту. Владельцы сайтов, размещающие рекламу, получают доход за клики и показы рекламы.