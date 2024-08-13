Google отключает российским YouTube-блогерам монетизацию

YouTube-блогеры из России полностью потеряют монетизацию контента из-за ухода Google AdSense из страны.

Письмо от Google Payments пришло российским владельцам сайтов и YouTube-блогерам. В нем говорится о прекращении монетизации. Как говорится в рассылке, будут деактивированы все аккаунты, у которых страной местоположения указана Россия. «Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя», — говорится в обращении команды Google.

Однако остаток средств на балансе Google Payment все же пообещала выплатить.