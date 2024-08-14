Google объявила об отключении в России облачного сервиса BigQuery

В России с 9 сентября будет отключен облачный сервис BigQuery. Два других, Google Workspace (включает электронную почту, сервисы Docs, Sheets, Slides, Drive) и Google Cloud, продолжат работу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию российской IТ-компании Softline, которая сообщила о получении пользователями соответствующих уведомлений. BigQuery — это платформа для хранения и анализа больших массивов данных с поддержкой искусственного интеллекта.

Напомним, что ранее стало известно об уходе из России сервиса контекстной рекламы Google AdSense. Он полностью прекратит деятельность в стране и деактивирует все учетные записи российских пользователей.