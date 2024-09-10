Rainbow Weather представил обновленную версию ИИ-приложения для прогнозирования погоды

Стартап с белорусскими корнями Rainbow Weather: AI Forecast, основанный Юрием Мельничком и Александром Матвеенко, представил существенно обновленную версию своего мобильного приложения для прогнозирования погоды. Проект эволюционировал от инструмента для краткосрочного прогнозирования дождя до полноценного метеорологического сервиса.

Как отмечают разработчики, главное преимущество стартапа перед конкурентами – высокая точность, которая достигается за счет обработки собственной ML-моделью данных с метеорадаров, спутников, метеостанций, мобильных барометров и отзывов пользователей, а также предсказаний с помощью AI.

По словам руководителя стартапа Александра Матвеенко, это обновление было сделано с фокусом на то, чтобы пользователи получили самые точные и удобные данные о погоде. Теперь в приложении помимо дождя можно узнать прогноз на день, температуру, скорость ветра, чистоту воздуха, УФ-индекс и погоду на 7 дней. Ранее информация в приложении обновлялась каждые 10 минут, а теперь это происходит каждые 5. Еще визуальные карты показывают траекторию и интенсивность ураганов и штормов в разных точках мира.

Сегодня приложение запустилось на Product Hunt.