В МТС поступил в продажу смартфон Redmi 13

В салоны связи и интернет-магазин МТС поступил смартфон Redmi 13 с объемом памяти 6/128GB. Его можно приобрести в рассрочку до 24 месяцев без переплат. Ежемесячный платеж составит от 26,05 рубля.

Redmi 13 6/128GB — стильный смартфон от Xiaomi с мощной камерой, Full HD+ экраном и емкой батареей. В модели установлен внутренний накопитель на 128 ГБ. Он оснащен большим 6,79-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2400х1080 пикселей. Поддержка высокой частоты обновления до 90 Гц позволит наслаждаться плавной картинкой. Автоматическая регулировка частоты помогает продлевать время автономной работы.

Мощная двойная камера с основным сенсором на 108 Мп дает возможность создавать яркие и суперчеткие снимки как днем, так и ночью. Поддержка технологии in-sensor zoom обеспечивает 3-кратный зум без потери качества. Для съемки объектов вблизи предусмотрена макрокамера на 2 Мп. Фронтальная камера на 13 Мп поможет получать эффектные селфи. Смартфон дополнительно оснащен ИК-портом для управления бытовой техникой, модулем NFC для проведения бесконтактных платежей и разъемом для проводных наушников. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку.

Емкая батарея на 5030 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт, которая позволяет зарядить устройство всего за 70 минут.

Redmi 13 6/128GB предлагается за 599 рублей. При покупке в рассрочку ежемесячный платеж составит от 26,05 рубля.