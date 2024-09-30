В МТС стартовал предзаказ на новый складной смартфон Xiaomi Mix Flip

В салонах связи и интернет-магазине МТС стартовал предзаказ на новый складной смартфон Xiaomi Mix Flip. Стильный девайс можно оформить в рассрочку до 24 месяца без первого платежа. По 3 октября 2024 года при предзаказе новинки предлагается бонус за 10 копеек — планшет Redmi Pad Pro 6/128 ГБ.

Xiaomi Mix Flip

Внешний 4,01-дюймовый OLED-дисплей

Внутренний 6,86-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей

Частота обновления до 120 Гц и технология Dolby Vision

Профессиональная оптика Leica

Основной модуль 50 Мп + телефотокамера на 50 Мп

Флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3

Аккумулятор 4780 мАч + быстрая зарядка 67 Вт

Бонус за 10 копеек — Redmi Pad Pro 6/128GB.

Xiaomi Mix Flip стильный и компактный складной смартфон. Он оснащен сразу двумя экранами. На внешнем экране отображаются как основные приложения, так и специальные виджеты, которые позволяют увидеть важные данные, не открывая смартфона.

На задней панели размещена двойная 50-мегапиксельная камера, которую можно использовать и для селфи. Поддержка оптической стабилизации изображения (OIS) обеспечивает четкие и детализированные снимки даже при съемке на ходу. Второй модуль — универсальная зум-камера на 50 Мп с плавающим объективом позволяет делать макроснимки с расстояния 9 см. Фронтальная камера получила разрешение 32 Мп.

Оформить заказ на Xiaomi Mix Flip можно за 4799 рублей или от 213 рублей в месяц.

При предзаказе новинки по 3 октября 2024 года покупателям доступен бонус за 10 копеек — Redmi Pad Pro 6/128GB.