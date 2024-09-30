В БГУ появится новая специальность — "Интеллектуальная электроника"

В Белорусском государственном университете появится новая специальность — "Интеллектуальная электроника". Об этом сообщил декан факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ, доктор физико-математических наук Дмитрий Ушаков, пишет БЕЛТА.



"В этом году мы открываем новую специальность "интеллектуальная электроника", где сосредотачиваем самые последние достижения в области программируемых электронных систем, в том числе основанных на технологиях искусственного интеллекта. Набор планируется открыть с июня 2025 года. Планируем набрать около 25 человек на бюджет, и несколько человек будут учиться платно. Сокращенно специальность мы называем "ИнтЭл", что придает дополнительную современность и привлекательность. Мы разработали самую современную программу, учебный план достаточно сложный, но очень интересный и нужный нашим предприятиям и компаниям", - рассказал Дмитрий Ушаков.



Он уверен, что новые специалисты будут крайне востребованы на рынке труда. "За ними выстроится очередь. Ведь практически каждое предприятие нуждается в квалифицированном специалисте, который разбирается в программировании и электронике, а также способен проектировать умные приборы. Нашими заказчиками кадров станут многие предприятия, среди которых Министерство связи и информатизации, "Планар", "Пеленг" и "Интеграл", компании ПВТ и другие", - проинформировал декан.