В МТС поступили в продажу новые смартфоны серии Xiaomi 14T и Mix Flip

В МТС поступили в продажу новые флагманские смартфоны серии Xiaomi 14T и Mix Flip. Стильные девайсы можно оформить в рассрочку на 24 месяца без первого платежа. Первым покупателям новинок доступны бонусы за 10 копеек.

Новый флагманский смартфон Xiaomi 14T с выдающимися характеристиками. Отличную производительность ему обеспечивает мощный процессор Dimensity 8300 Ultra, способный справляться с большинством задач на высокой скорости. Он обеспечивает работу множество функций на основе искусственного интеллекта.

Среди них — синхронный переводчик, работающий в автономном режиме, и позволяющий понять собеседника прямо во время разговора, а также AI-диктофон, который умеет быстро преобразовывать голос в текст, и возможность создания видео на основе простых описаний. Новинка снабжена 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем объемом 256 или 512 ГБ памяти. Камеры — еще одно преимущество этой модели.

Основной модуль на 50 Мп с матрицей Sony IMX906 и оптикой Leica позволяет делать четкие и детализированные фотографии как днем, так и ночью. К нему добавлен телеобъектив на 50 Мп и 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера для панорамных снимков. Фронтальная камера с разрешением 32 Мп обеспечивает качественные селфи и видеозвонки. Новинка оснащена большим плоским 6,67-дюймовым AMOLED-экраном и частотой обновления до 144 Гц. Высокая частота обновления обеспечивает плавную анимацию и качественное изображение. За длительную автономность отвечает мощная батарея на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.

Xiaomi Mix Flip стильный и компактный складной смартфон. Он оснащен сразу двумя экранами: основным внутренним LTPO AMOLED-дисплеем с диагональю 6,86 дюймов и внешним 4,01-дюймовым OLED-дисплеем. Оба поддерживают частоту обновления до 120 Гц и технологию Dolby Vision, которая обеспечивает качественное изображение с высоким уровнем цветопередачи и яркости. На внешнем экране отображаются как основные приложения, так и специальные виджеты, которые позволяют увидеть важные данные, не открывая смартфона.

На задней панели размещена двойная 50-мегапиксельная камера, которую можно использовать и для селфи. Поддержка оптической стабилизации изображения обеспечивает четкие и детализированные снимки даже при съемке на ходу. Второй модуль — универсальная зум-камера на 50 Мп с плавающим объективом позволяет делать макроснимки с расстояния 9 см. Фронтальная камера получила разрешение 32 Мп. Смартфон оснащен флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3 и 12 ГБ оперативной памяти. Это дает высокую производительность и плавную работу даже самых ресурсоемких приложений. Батарея для складного смартфона довольно внушительная — она получила емкость 4780 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

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