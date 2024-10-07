Google запускает набор новых функций для защиты Android-телефонов от кражи

Google постепенно внедряет набор новых функций, анонсированный в мае, для защиты Android-телефонов от кражи. По данным The Verge, две из трех функций, Theft Detection Lock и Offline Device Lock, уже доступны на некоторых смартфонах. Третья функция, Remote Lock, также появилась, но не у всех пользователей.

Ключевой функцией станет Theft Detection Lock, использующая искусственный интеллект для блокировки экрана в случае обнаружения "типичных движений, связанных с кражей", например, резкого изъятия телефона из рук. Offline Device Lock автоматически заблокирует экран, если устройство долгое время находится в офлайн-режиме. Remote Lock позволит владельцам заблокировать смартфон с помощью номера телефона, если они не могут войти в сервис Find My Device по паролю.

Функции Theft Detection Lock и Offline Device Lock доступны на всех устройствах с Android 10 и выше. Remote Lock доступен на устройствах с Android 5 и выше. Если обновление еще не доступно, попробуйте обновить Google Play Services. Однако Google часто выпускает новые функции поэтапно, поэтому, возможно, вам просто нужно немного подождать.