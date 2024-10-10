В МТС действует выгодное предложение на складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold6 и Z Flip6. Теперь при их покупке доступен бонус — беспроводные наушники за 10 копеек. Смартфоны с фирменными функциями искусственного интеллекта Galaxy AI и узнаваемым дизайном можно приобрести в рассрочку до 24 месяцев без первого платежа.

Покупатели этих стильных флагманов получают возможность дополнительно приобрести приятный бонус за 10 копеек. При покупке Samsung Galaxy Z Fold6 предлагаются бонусные наушники Buds 3 Pro, а приобретая Galaxy Z Flip6 — Buds 3.

Samsung Galaxy Z Fold6 и Z Flip6 собраны на базе мощного флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который адаптирован под устройства Samsung. Работают они под управлением операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой One UI 6.1. Смартфоны оснащены фирменными функциями искусственного интеллекта Galaxy AI, впервые представленные во флагманских смартфонах серии Galaxy S24. Среди них — «чат-ассистент», который умеет адаптировать стиль текста в сообщениях и генерировать новый текст на заданную тему, «AI рисунок», который создает детализированное изображение на основе эскиза, а также «Автозум» — он автоматически отслеживает объект и помогает выбирать лучший ракурс во время съемки.

Смартфоны Samsung представлены по ссылке.