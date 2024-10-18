МТС предлагает бизнесу «СМАРТ-кассы»

В МТС для покупки стало доступно современное платежное оборудование — POS-терминал Nexgo N86. Устройство будет полезно в сферах торговли, услуг и развлечений — везде, где возникает необходимость принимать платежи. Организации и индивидуальные предприниматели могут приобрести ее на выгодных условиях.

POS-терминал Nexgo N86 — это комплексное устройство, которое совмещает в себе функции кассового аппарата (при условии заключения договора с оператором программной кассы) и банковского платежного терминала (при условии заключения договора с банком на услуги эквайринга). С его помощью можно принимать платежи как наличными денежными средствами, так и по банковским платежным карточкам. В режиме платежного терминала аппарат способен принимать любые карты и перечислять денежные средства на расчетные счета любого банка Беларуси. Оборудование может работать без подзарядки не менее 24 часов.

До конца текущего года в МТС действует акция «СМАРТ-касса», которая дает возможность приобрести терминал на выгодных условиях: в рассрочку на 7 или 12 месяцев, а также за полную стоимость.

Кроме того, МТС предоставляет возможность активации sim-карт для платежного оборудования. Имеется несколько тарифных планов, которые включают в себя необходимые пакеты мобильного интернета — от 20 МБ до безлимита.

Предложения по услугам связи разработаны под возможности различных устройств, таких как программные кассы, смартфоны и др.