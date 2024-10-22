Скидка до 30% на смартфоны Infinix в МТС

В МТС девайсы Infinix доступны по выгодным ценам, экономия может составить до 30%. Максимальная скидка предоставляется на смартфон Infinix Hot 30 Play NFC 8/128 ГБ. Его стоимость составит 339 рублей при оплате сразу или от 17 рублей в месяц — при покупке в рассрочку без первого платежа.

Infinix Hot 30 Play NFC с выгодой до 30%

Смартфон оснащен большим 6,82-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1640x720 пикселей, что соответствует стандарту HD+. Поддержка повышенной частоты обновления до 90 Гц позволит наслаждаться плавным интерфейсом. Специальный режим защиты зрения убережет глаза от переутомления при длительном использовании. Ключевая особенность — аккумулятор емкостью 6000 мАч. При поддержке энергосберегающих технологий он способен обеспечить до 48 дней автономной работы в режиме ожидания, до 70 часов звонков и до 25 часов просмотра видео. При активации ультрасберегающего режима 5% заряда хватит на 2 часа телефонных разговоров. Быстро восполнить энергию поможет комплектный блок питания мощностью 18 Вт.

Infinix Note 30i с выгодой до 30%

Смартфон Infinix Note 30i оснащен большим 6,6-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+. Плотность пикселей дисплея составляет 395 ppi, что позволяет наслаждаться высокой четкостью изображения. Для создания эффектных фото в Infinix Note 30i предусмотрены основная тройная камера с главным 64-мегапиксельным сенсором и селфи-камера на 16 Мп. Infinix Note 30i поддерживает технологию расширения памяти, которая позволяет повышать скорость работы и увеличивать количество одновременно запущенных приложений. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт и функции обратной зарядки. Во время игр Infinix Note 30i может получать энергию напрямую от зарядного устройства, в обход батареи, что предотвращает перегрев смартфона.

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