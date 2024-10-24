Резидент ПВТ представил важные данные об Антарктиде

После четырёх месяцев работы в Антарктиде на станции «Гора Вечерняя» газоанализатор «ЭйрНод» предоставил ценные данные о качестве воздуха одного из самых удалённых и экологически чистых регионов мира. Об этом сообщает пресс-служба ПВТ.

Результаты мониторинга воздуха в Антарктиде, полученные с помощью программно-аппаратного комплекса резидента Парка высоких технологий ООО «Р-НОКС», были впервые представлены на специализированных международных конференциях Совета управляющих национальных антарктических программ (COMNAP) в Аргентине и Научного комитета по исследованиям в Антарктике (SCAR) в Чили, вызвав большой интерес среди научного сообщества. 

Ранее подобные исследования в Восточной Антарктиде не проводились. Данные, собранные с ПАК «ЭйрНод», открывают новые возможности для понимания общих тенденций загрязнения воздуха на планете. Инновационное оборудование ООО «Р-НОКС» успешно продемонстрировало способность применения в самых удалённых и сложных для исследований местах и продолжит свою работу в Антарктиде.

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KV_newsroom,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!