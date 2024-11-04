В МТС снижены цены на модели смартфонов Xiaomi и POCO

В сети салонов и интернет-магазине МТС снижены цены на модели смартфонов Xiaomi и POCO. Выгода может достигать 300 рублей. Девайсы можно приобрести единым платежом или оплатить покупку частями — в рассрочку или кредит банка.

Максимальная скидка 300 рублей предлагается при покупке смартфонов POCO F6 серии. Также по выгодным ценам предлагаются и другие модели смартфонов Xiaomi и POCO, представленные по ссылке.

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