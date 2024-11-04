В МТС снижены цены на модели смартфонов Xiaomi и POCO

В сети салонов и интернет-магазине МТС снижены цены на модели смартфонов Xiaomi и POCO. Выгода может достигать 300 рублей. Девайсы можно приобрести единым платежом или оплатить покупку частями — в рассрочку или кредит банка.
Максимальная скидка 300 рублей предлагается при покупке смартфонов POCO F6 серии. Также по выгодным ценам предлагаются и другие модели смартфонов Xiaomi и POCO, представленные по ссылке.
Заказывайте смартфоны Xiaomi и POCO в интернет-магазине МТС — и их доставят бесплатно на любой адрес в пределах Беларуси.
Версия для печати
Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!
Подписывайтесь на наш канал в Дзен!
Регион:
Рубрики:
СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732
Горячие темы