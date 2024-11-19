Google Play назвал лучшие приложения и игры 2024 года

Google объявила победителей премии Google Play's Best 2024 в США, награждая лучшие приложения, игры и книги года. В блоге Google отмечается, что награды — это признание заслуг разработчиков, благодаря которым экосистема Android предлагает пользователям высококачественный контент.

В 2024 году Google Play вышел за рамки обычного магазина приложений. Google укрепила поддержку разработчиков, улучшив доступность, расширив игровые возможности, увеличив выплаты и оптимизировав доставку контента. Компания выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с разработчиками и издателями, чтобы обеспечить пользователей по всему миру доступом к новым приложениям, играм и книгам на любых устройствах.

Платформа для планирования мероприятий Partiful стала лучшим приложением 2024 года. Награда присуждена за интуитивно понятный дизайн и инновационный подход к созданию приглашений. Встроенный инструмент Party Genie упрощает разработку приглашений и позволяет гостям быстро подтвердить участие по ссылке.

Ролевая игра AFK Journey признана лучшей игрой 2024 года на Google Play. Её успех обусловлен обширным списком персонажей, захватывающей тактической боевой системой, огромным миром для исследования и великолепной графикой.

Признанием лучшего мультиплатформенного приложения удостоилось приложение Max благодаря обширной библиотеке сериалов, фильмов и эксклюзивного контента, а также возможности продолжить просмотр на любом устройстве. Приложение обеспечивает максимальный комфорт просмотра независимо от местоположения пользователя.

Clash of Clans получила награду как лучшая мультиплатформенная игра. Несмотря на десятилетний юбилей, игра в этом году обрела новую популярность благодаря выходу версий для ПК и Chromebook. Теперь классическая мобильная игра доступна на любом устройстве — телефоне, планшете, Chromebook или ПК, — обеспечивая комфортную игру в любом месте.

В других номинациях премии Google Play 2024 года в США победителями стали:

«Лучшее для развлечения»: Mila by Camilla Lorentzen;

«Лучшее для личностного роста»: UpStudy - Camera Math Solver;

«Лучшее на каждый день»: MacroFactor - Macro Tracker;

«Лучшее скрытое сокровище»: Timeleft;

«Лучшее для часов»: Baby Daybook - Newborn Tracker;

«Лучшее для больших экранов»: Infinite Painter;

«Лучшее для Google TV»: Peacock TV: Stream TV & Movies;

«Лучшее для автомобилей»: PBS KIDS Video.

Лучшими играми 2024 года признаны: