Исполнилось 165 лет телеграфу в Беларуси

27 ноября 1859 года, на страницах «Минских губернских ведомостей» появилось сообщение об открытии телеграфных станций в Минске и Бобруйске. Именно тогда адресатам полетели первые телеграммы, а эта дата стала точкой отсчета в истории телеграфной связи Беларуси, рассказывает «Белтелеком».

В то время связисты работали, в основном, на аппаратах Морзе. К 1910 году Минский телеграф осуществлял обмен телеграммами не только на территории Беларуси, но и за ее пределами. Пик популярности телеграмм пришелся на советское время. Накануне праздников, особенно новогодних, обрабатывалось до 400 тысяч сообщений в сутки!

Рост телеграфной нагрузки требовал модернизации. За более чем полтора столетия оборудование претерпело колоссальные изменения: от ленточного аппарата до персонального компьютера, от кабельных линий до виртуальных каналов на базе IP-протокола.

Телеграфная связь доказала свою надежность, сохранив уникальную особенность – документальность. Это делает ее востребованной во многих сферах: по сети передаются телеграммы, уведомления, ведутся документированные переговоры между организациями и ведомствами.

Сейчас «Белтелеком» является единственным оператором в Беларуси, предоставляющим полный спектр услуг документальной электросвязи. Отправить телеграмму стало еще проще: достаточно позвонить по номеру 166, обратиться в сервисные центры «Белтелеком» или отделения почтовой связи.