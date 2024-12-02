В БГУ появится новая ИТ-специальность, связанная с ИИ

В предстоящем 2025/2026 учебном году в БГУ стартует набор на актуальную для белорусской экономики специальность «интеллектуальная электроника». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Создание специальности «интеллектуальная электроника» стало инициативой факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ. Данное решение обусловлено ростом востребованности среди отечественных организаций в конкурентных и универсальных сотрудниках, обладающих комплексными знаниями в области информационных технологий для различных отраслей. Специальность сосредотачивает в себе самые последние достижения программируемых электронных систем, основанных в том числе на технологиях искусственного интеллекта.

Функционирование специальности обеспечивает подготовку кадров на I ступени высшего образования. Учебный план включает дисциплины по методам машинного обучения, цифровым измерительным системам, основам отдельных разделов математики и физики, среди которых радиоэлектроника, механика, оптика и термодинамика, языкам программирования, интеллектуальному анализу данных, компьютерному зрению, основам кибербезопасности и др. На факультете созданы все необходимые условия для образования студентов. Обучающиеся смогут внести свой вклад в развитие ранее недостижимых на практике научно-технических отраслей, таких как беспилотный транспорт, роботизированные производства, «умные города», современные аэрокосмические и военные технологии.

По окончании четырехлетнего обучения студентам присвоят квалификацию «Радиофизик. Инженер-программист». Ребята смогут работать в научно-образовательных учреждениях, ведущих белорусских и международных организациях и на предприятиях инженерно-технического и IT-профиля.