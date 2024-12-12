Смартфоны Samsung по выгодным ценам в МТС

По 20 января 2025 года в МТС действует выгодное предложение на складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold6 и Z Flip6, а также на стильные девайсы серии Galaxy S24 и S24 FE.

Смартфоны можно приобрести в рассрочку до 24 месяцев без первого платежа или оформить в банковский кредит. Выгода может составить до 970 рублей. Посмотреть список гаджетов на скидке можно по ссылке.

Понравившийся смартфон Samsung можно заказать на сайте интернет-магазина МТС — и его доставят бесплатно.