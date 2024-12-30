В России приняли новый ГОСТ для ПК и серверов

В России утвержден стандарт для вычислительной техники. Он опубликован на сайте Росстандарта (Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии).

Стандарт разработан ООО «КНС групп» и внесен Техническим комитетом по стандартизации, а также утвержден приказом Росстандарта. Он устанавливает общие технические требования, методы испытаний, маркировку и упаковку серверов, ПК и другой техники.

«ГОСТ задает четкие и прозрачные критерии разработки, производства и испытаний средств вычислительной техники, что должно позитивно повлиять на контроль качества и уменьшить вероятность брака, — отмечается на портале Росстандарта. — Уже сейчас производителям необходимо ознакомиться с требованиями нового ГОСТа; актуализировать техническую документацию и проверить производственные процессы на соответствие новым требованиям».