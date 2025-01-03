Резидент ПВТ представил систему управления дисковым пространством

Резидент Парка высоких технологий, компания «Котвек» разработала свою уникальную систему управления дисковым пространством — PHOENIX RB. Передовое решение значительно сокращает время резервного копирования и экономит дисковое пространство, обеспечивая при этом высокоскоростной доступ к данным и надежное хранение.

Важной особенностью PHOENIX RB является способность «возрождаться из пепла»: в случае выхода из строя до половины дисков в одной дисковой группе и всех остальных плат в сервере, оставшихся дисков достаточно для восстановления доступа к данным и работоспособности системы на другом оборудовании. Именно это свойство и отображено в названии продукта.

Система PHOENIX RB состоит из нескольких функциональных составляющих:

Dashboard (Главная) – отображает состояние продукта.

Storage (Хранилище) – обеспечивает управление LUN-ами и Snapshot-ами.

Hosts (Хосты) – хранит информацию о подключенных серверах.

Profile (Профиль Пользователя) – показывает информацию о пользователе с возможностью редактирования данных.

Settings (Настройки) – отвечает за управление ролевой моделью.

Функциональность и простота использования PHOENIX RB была удостоена диплома I степени по итогам конкурса «Лидеры цифровой экономики 2024» в номинации «Реализованный проект года по импортозамещению зарубежного ПО» в категории «Связь и информационная инфраструктура».

«Победа в конкурсе является значительным достижением для нашей команды. Она укрепит доверие клиентов и партнеров и подтверждает правильность нашего стратегического выбора. Мы уверены, что сможем помочь белорусским компаниям в обеспечении технологического суверенитета», – комментирует заместитель директора по техническим инновациям и инфраструктуре ООО «Котвек» Руслан Быченок.

Внедрение PHOENIX RB позволяет организациям снижать затраты на хранение данных, рациональнее использовать рабочее время сотрудников, а также обеспечивает высокую степень надежности с минимизацией зависимости от импортных решений. Теперь компании могут эффективно управлять хранением своих данных, увеличивая производительность и сокращая время технологических окон, необходимых для обслуживания.

PHOENIX RB обладает значительным импортозамещающим потенциалом. Это решение способно стать отечественной альтернативой, способствуя развитию технологического суверенитета и снижению зависимости от зарубежных поставок.