МТС выбрал собственное слово года

МТС объявил словом года «мегабайт». В 2024 году этот цифровой термин чаще других упоминался в диалогах со специалистами контакт-центра компании.

Чтобы выбрать слово года, МТС проанализировал массив обезличенных данных речевой аналитики клиентского сервиса — звонки и чаты с пользователями. В списке самых популярных телеком-терминов оказались «мегабайт», «передача данных», «интернет», «роуминг» и «тариф». Среди часто используемых глаголов значатся «пополнить», «установить», «изменить», «ознакомиться» и «списать».

Исходя их речевой аналитики, сервисом года в МТС можно назвать «Открытый интернет», а главным пожеланием клиентов при выборе услуги — «без абонентской платы».

«Издатели всемирно известных словарей и крупнейшие технологичные гиганты ежегодно выбирают слово года. Для МТС таким стал диджитальный термин «мегабайт». Единица измерения количества цифровой информации широко используется и знакома практически каждому. Она помогает нам оценивать размеры файлов, объемы памяти и передачу данных. С каждым годом белорусы потребляют все больше цифровой информации и ставят рекорды сетевой активности. В наступившем году мы желаем пользователям бесконечных мегабайтов интернет-трафика и безлимитного общения», — добавляют в МТС.

Всего в 2024 году пользователи проговорили со специалистами контакт-центра МТС 2,8 млн минут и провели 600 тысяч диалогов в чатах. В числе наиболее популярных тем контент-услуги, услуги передачи данных, консультации по рассрочке на оборудование и тарифным планам компании, а также сервисам «МТС Бонус» и «МТС Деньги».