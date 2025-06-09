В МТС появился новый смартфон. POCO F7 Pro — не просто устройство, а современное решение, сочетающие в себе максимальную производительность, стиль и передовые технологии. Новинка предлагается на выгодных условиях — в рассрочку или в кредит от банков-партнеров без первого платежа.

POCO F7 Pro — мощный и стильный смартфон с флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3, который поддерживает невероятную производительность и скорость работы. Его 2K Flow AMOLED-дисплей с частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит радует яркими и насыщенными цветами, обеспечивая комфортное использование даже при ярком солнечном свете. Камера с оптической стабилизацией и разрешением 50 Мп позволяет создавать профессиональные снимки в любых условиях.

Смартфон оснащен емкой батареей 6000 мАч с поддержкой зарядки HyperCharge 90 Вт, что значительно сокращает время подзарядки и гарантирует длительное использование. Новинка также оснащена экосистемой искусственного интеллекта. Смартфон доступен в трех цветах корпуса, а объем памяти можно выбрать из конфигураций 12/256 ГБ или 12/512 ГБ.

Покупайте новый и другие смартфоны Xiaomi в интернет-магазине МТС — и их доставят бесплатно на любой адрес в пределах Беларуси. Подробности по ссылке.