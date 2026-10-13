Представлен флагманский смартфон OnePlus 16

OnePlus представила флагманский смартфон OnePlus 16. Внешне новинка не изменилась по сравнению с предшественником — основные обновления коснулись начинки. Компания делает ставку на производительность, экран с повышенной частотой обновления и аккумулятор большой ёмкости.

Смартфон получил процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, изготовленный по 2-нанометровому техпроцессу, и систему усиленного охлаждения. По данным OnePlus, устройство набирает 5,6 млн баллов в бенчмарке AnTuTu. В отдельных поддерживаемых играх частота может достигать 185 кадров в секунду. Для этого производитель сотрудничает с разработчиками игр. При этом система и большинство приложений работают на частоте до 165 Гц.

Также в OnePlus 16 установлен сетевой сопроцессор G3, который, как утверждает компания, снижает задержки в играх и повышает стабильность Wi-Fi.

Смартфон оснащён 6,78-дюймовым LTPO-OLED-дисплеем с разрешением 2772 × 1272 пикселя, яркостью до 2000 нит и частотой обновления до 185 Гц. Объём оперативной памяти LPDDR5X Ultra составляет 12 или 16 ГБ, встроенной памяти UFS 4.1 — от 256 ГБ до 1 ТБ.

Основная камера имеет разрешение 200 Мп и оптическую стабилизацию. В систему также входят широкоугольная камера на 50 Мп, телеобъектив на 50 Мп с трёхкратным оптическим зумом и стабилизацией, а также фронтальная камера на 50 Мп.

Ёмкость аккумулятора — 9000 мА·ч. Поддерживаются проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная на 50 Вт. Корпус размером 161,42 × 76,67 × 8,5 мм весит 220 г и защищён от пыли и воды по стандарту IP69K. Среди других характеристик — поддержка 5G, Wi-Fi 7, NFC и USB-C 3.2 Gen 1. Смартфон работает на Android 17 с оболочкой ColorOS 17.

Предзаказы на OnePlus 16 уже открыты.