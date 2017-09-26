ESET представила новое решение Safetica

ESET представляет в России и СНГ новое решение «Офисный контроль и DLP Safetica» – полнофункциональный комплекс, который закрывает широкий спектр угроз безопасности, связанных с человеческим фактором. Решение разработано чешской компанией Safetica Technologies, входящей в состав ESET Technology Alliance.

До 63% инцидентов информационной безопасности компаний связано с бывшими и действующими сотрудниками. Решение Safetica закрывает все основные каналы утечки данных и защищает от широкого спектра угроз, обусловленных человеческим фактором.

Safetica предотвращает запланированные и случайные утечки информации, защищает от злонамеренных действий инсайдеров и большинства рисков BYOD, а также решает проблемы продуктивности труда персонала.

Большинство решений, обеспечивающих сохранность данных, не может установить, что сотрудник потерял интерес к текущей деятельности, ищет новую работу или получил предложение от конкурентов. Safetica не только защищает от утечек, но и выявляет подобные случаи вредоносного поведения. Руководство получает отчеты о подозрительной активности сотрудников до того, как их деятельность нанесет реальный ущерб компании.

Основные возможности «Офисного контроля и DLP Safetica»:

предотвращает утечки данных

предупреждает пользователя о попытке недопустимой передачи файла

обнаруживает атаки с использованием методов социальной инженерии

выявляет колебания производительности и другие опасные тенденции

контролирует личные устройства сотрудников в корпоративной среде

контролирует использование ПО, принтеров или доступа в интернет

Safetica сочетает меры профилактики и технологии защиты от внутренних угроз. Так, благодаря контекстному фильтру решение предотвращает утечки всех данных компании – вне зависимости от типа файла или языка документа.