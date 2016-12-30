15 главных событий хай-тек сферы в Беларуси за 2016 год

2016 год уже почти позади. Давайте вместе посмотрим на события в хай-тек сфере, которые нас радовали и огорчали. KV.by предлагает вспомнить 15 главных событий уходящего года.

Facebook приобрел белорусское приложение MSQRD

Компания Facebook купила популярное белорусское приложение MSQRD (Маскарад). Об этом сообщается на официальном сайте приложения.

Разработчики предлагают новым пользователям записать «селфи»-видео с различной лицевой анимацией и поделиться им с друзьями в соцсетях. Пока доступно 13 масок, но вскоре обещают заметное расширение вариантов.

Разработчики планируют увеличить аудиторию стартапа до 1.6 млр. человек. "Это масштаб аудитории, который мы никогда не могли себе представить", - рассказал Евгений Невгень, один из разработчиков приложения.

В Беларуси отключены последние аналоговые телевизионные передатчики

Последние аналоговые телевизионные передатчики в Беларуси отключены с 4 января 2016 года. Такой срок был установлен с учетом мнения населения, которому потребовалось время для покупки нужного оборудования и плавного перехода на цифровое ТВ.

Напомним. что аналоговое телевидение было полностью отключено в Беларуси 15 мая 2015 года.

Переход на цифровое вещание – это общемировая практика, которая обусловлена международными обязательствами. Происходит не просто замена одной технологии на другую. Преимущества нового формата вещания гораздо шире: оно обеспечит сигнал более высокого качества, позволит просматривать программы с высоким разрешением (HD-формат) и многоканальным звуковым сопровождением.

Белорусская ИТ-компания поможет странам ЕС в борьбе с распространением наркотиков

Система «АИПСИН АнтиНаркотики», которая с 1998 года разрабатывалась научно-исследовательской лабораторией «БелХард» по заказу таможенного комитета, выросла в итоге в мощный продукт. Она позволяет идентифицировать более 14 тыс. видов наркотиков. В России за последнее время с помощью системы было проведено более 1 млн анализов.

Данный продукт уже широко используется в Российской Федерации, Казахстане, Украине, Молдове, и, конечно же, в Республике Беларусь. Теперь настало время распространить данный аппаратно-программный комплекс по различным странам Западной Европы в рамках реализации программы Восточного Партнерства.

"Налог на интернет"

Налог на добавленную стоимость на услуги электросвязи в Беларуси повышен до 25%. Это предусмотрено указом от 25 марта 2016 года №111 "О налогообложении и утверждении бюджета прожиточного минимума". Указ вступил в силу с 1 апреля 2016 года.

В министерстве не отрицают, что увеличение НДС скажется на конечной стоимости услуг. Ранее налоговая ставка составляла 20%.

ИТ-компания с центром разработки в Минске продана за $4,4 млрд

Международная компания-разработчик игр для мобильных платформ и браузеров Playtika, основанная в 2010 году, приобретена китайскими инвесторами за 4,4 миллиарда долларов.

Головной офис компании расположен в Израиле, но значимую часть разработки продуктов компании производят белорусские специалисты в Минске. Новым владельцем компании Playtika станет китайская компания Giant Interactive и инвестиционная компания владельца Alibaba.

Более 1300 специалистов различных направлений разрабатывают приложения в разных странах мира, сотни из них базируются в Минске. Этими приложениями пользуются более 6 миллионов активных пользователей по всему миру. Игры компании занимают лидирующие позиции среди самых прибыльных приложений для платформ Facebook, iOS и Android. Основным направлением деятельности компании являются азартные игры в смартфонах и социальных сетях.

Белорусский стартап номинировали на престижную европейскую премию в области электроники

Смарт-дозиметр ZIVE белорусско-литовской компании R-NOX были номинирован на премию Elektra Awards 2016.

Стартап R-NOX разработал персональный монитор радиации ZIVE, который позволяет измерять как уровень радиационного фона, так и поглощенную за тот или иной период времени дозу (дозиметр), а также находить источник излучения.

Премия Elektra Awards 2016 является значимым событием для европейской электронной промышленности. Премия создана для того, чтобы отметить достижения компаний по всей Европе. Независимое жюри будет оценивать разработки компаний, а победители будут объявлены на церемонии награждения, которая состоится 1 декабря 2016 года.

Американский миллиардер подписал договор об инвестициях с Kino-mo

Артём Ставенко и Кирилл Чикеюк одержали очередную громкую победу со своим детищем — проектом Kino-mo. C компанией белорусских разработчиков договор об инвестициях подписал американский миллиардер Марк Кьюбан, в инвестиционном портфолио которого насчитывается более 50 компаний. Состояние Кьюбана оценивается в $4 млрд.

В январе 2016 года в рамках ежегодной мировой выставки «CES 2016» в Лас-Вегасе английская компания Kino-mo, созданная белорусами, представила раннюю версию своей разработки — 3D дисплея. Разработанный девайс позволяет видео и изображениям казаться висящими в воздухе, создавая впечатляющую 3D иллюзию. Такие дисплеи достаточно экономичны. За счет разработанного программного обеспечения управлять сетью таких дисплеев возможно удаленно, а загрузка изображений может осуществляться беспроводным способом «из офиса».

На сегодня дисплеи находятся на тестировании у партнеров и дистрибьюторов в 17 странах мира. Большое количество крупных брендов, от Red Bull и Unilever до Virgin, уже выразили интерес в приобретении девайсов и ждут начала официальных продаж.

По условиям инвестиционного соглашения, стороны не разглашают сумму и условия сделки. Инвестиции пойдут на подготовку дополнительных патентов, производство девайсов и найм специалистов в команду. Головной офис компании Kino-mo находится в Лондоне (Великобритания). Центр разработки сосредоточен в Минске (Республика Беларусь).

КГК разрушил финансовую IT-пирамиду KairosTechnologiesLTD

Комитет государственного контроля Беларуси разрушил финансовую пирамиду KairosTechnologiesLTD, доход которой превысил 1 млн долларов США.

Оперативники выяснили, что деятельность осуществляется от имени коммерческой компании KairosTechnologiesLTD, зарегистрированной в Лондоне. Она имеет признаки финансовой пирамиды и действовала на территории Беларуси с 2015 года.

Высокую рентабельность участники преступной группы объясняют дальнейшим предоставлением вычислительных мощностей для хранения и обработки информации крупным клиентам из числа транснациональных корпораций.

velcom купил интернет-оператора "Атлант Телеком"

Холдинг Telekom Austria Group объявил о покупке 100% акций белорусского интернет-провайдера "Атлант Телеком". Об этом стало известно 30 ноября 2016 года.

Стороны не называют стоимость сделки. Отметим, что в собственности Telekom Austria Group находится мобильный оператор velcom. До этого "Атлант Телеком" владели частная инвестиционная компаниея "ЗУБР Капитал" и Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР).

Стоит отметить, что за 2015 года "Атлант Телеком" получил 15 млн евро операционной выручки и более 4 млн. евро EBITDA. В velcom полагают, что объединение с крупнейшим частным интернет-провайдером позволит компании стать по-настоящему конвергентным оператором.

В Беларуси ограничили беспошлинный ввоз международных посылок

Беспошлинный ввоз международных посылок в Беларуси теперь ограничен 22 евро и 10 кг. Данный указ №40, которым внесены изменения в указ №360 от 21 июля 2014 года "О перемещении через таможенную границу Таможенного союза в Республике Беларусь товаров для личного пользования", глава государства подписал 11 февраля 2016 года.

Белорусские таможенники призывают российских коллег прийти к единому лимиту на посылки. В данный момент россияне работают над снижением лимита. Что касается других стран, в Евросоюзе действуют невысокие пределы стоимости посылок, а Китай и вовсе снизил лимиты с 7 долларов до 0.

Парк высоких технологий отметил 10-летний юбилей

1 июня 2006 года – в Парке высоких технологий были зарегистрированы первые резиденты.

Сегодня в ПВТ насчитывается 152 компании, в которых трудится около 25 тысяч инженеров. Ежегодно в Парке высоких технологий создается около 3 тысяч новых рабочих мест. Именно благодаря их работе экспорт компьютерных программ из Республики Беларусь за 10 лет вырос более чем в 46 раз и составил в прошлом году почти 800 млн долларов США.

Напомним, что объем производства компьютерных программ в 2015 году увеличился в 1,8 раза и составил 12,58 трлн рублей, обеспечив годовой темп роста с учетом изменения курса доллара США и дефлятора ВВП на уровне 119%.

Ассоциация «Инфопарк»: 15-летний юбилей и лишение льгот

Научно-технологическая ассоциация "Инфопарк" образована в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 03 мая 2001 г. № 234 "О государственной поддержке разработки и экспорта информационных технологий".

Ассоциация «Инфопарк» создавалась как инструмент развития белорусской индустрии программирования и для формирования организационно-экономических условий, при которых ИТ-специалистам становилось бы привлекательнее и выгоднее работать в Беларуси, а не за ее пределами.

На 1 января 2016 года членами Ассоциации "Инфопарк" являются 57 компаний различной формы собственности, в т.ч. компании с иностранными инвестициями и иностранные юридические лица, основной вид деятельности которых - разработка и экспорт ИТ, включая программные средства (программное обеспечение). Ассоциация объединяет 38 малых (5-50 специалистов) и 23 средних (50-250 специалистов) предприятий, а также 8 крупных (от 250 до 1000 и более специалистов).

С 1 января 2017 года члены научно-технологической ассоциации «Инфопарк» лишаются налоговых льгот, действовавших на протяжении 15 лет. Об этом говорится в Законе № 432-З «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь», опубликованном на Национальном правовом портале Беларуси 26 октября.



Новый закон исключил из ст. 142 Налогового кодекса льготную ставку в размере 5 процентов по налогу на прибыль для членов «Инфопарка», что означает автоматическое повышение ставки налога для них до общепринятых 18 процентов.





Креатив от Wargaming: самолет, Стивен Сигал и косметика

Стивен Сигал посетил белорусский офис компании Wargaming. Знаменитый актер и мастер единоборств присоединился к команде World of Warships в качестве эксперта и консультанта по героическим сражениям. Также известный американский киноактер снялся в рекламной ролике игры World of Warship. Видео с актером появилось на Youtube 1 ноября 2016 года и уже успело набрать почти 6 тысяч просмотров.

Ролик длится чуть более двух минут. Сюжет разваривается таким образом, что к актеру приходит молодой человек на тренировку по боевым искусствам. Позже он признается, что зашел к Сигалу за интернетом, чтобы поиграть в любимую игру. Он посвящает актера в суть игры, после чего тот уходит в нее с головой.

29 июля 2016 года в Национальном аэропорту "Минск" приземлился авиалайнер Boeing 737-300 ОАО "Авиакомпания "Белавиа", раскрашенный в фирменные цвета самой популярной в СНГ игры World Of Tanks.

Две популярные белорусские компании объединили усилия для популяризации имиджа Беларуси. С одной стороны - авиакомпания "Белавиа", а с другой - Wargaming, которая имеет белорусские корни, а также центр разработок в Минске. Ради этого они перекрасили самолет в необычные цвета. Основная идея данного проекта - показать, что игра, известная во всем мире, была разработана в Беларуси.

И еще одна активность от создателей WoT. На сайте белорусского производителя косметики MODUM появилась информация о новой серии косметических средств для мужчин.

Cерия косметических средств создана по мотивам популярной онлайн-игры World of Tanks. В состав серии входят шампуни, гели для душа, средства для и после бритья.

Группа компаний «БелХард» попала в ТОП-500 ведущих поставщиков ПО в Европе

"БелХард Групп" вошла в список 500 крупнейших в Европе независимых поставщиков программного обеспечения (ISV), который составляется в рамках ежегодного исследования рынка авторитетным аналитическим агентством IT Europa.

Отчет «ISVs in Europe — the Top 500» является наиболее полным исследованием в области информационно-коммуникационных технологий в Европе.

Напомним, что недавно в Беларуси разработали программу внутренней GPS-навигации. Систему антенн, передатчиков координат и мобильное приложение разработали специалисты ГК "БелХард". Новинку продемонстрировали на конференции Party Hard!, которая прошла 6 февраля 2016 года в бизнес-инкубаторе ПВТ.

Электронный счет-фактура

С 1 июля 2016 года введен электронный счет-фактура, который будет является обязательным электронным документом для всех плательщиков налога на добавленную стоимость (далее – НДС).

Выставление ЭСЧФ осуществляется с августа 2016 года по всем оказанным с 01 июля 2016 года услугам РУП «Белтелеком». Заключение дополнительных соглашений для выставления ЭСЧФ не требуется.