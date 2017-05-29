10 лайфхаков Google Play, о которых вы точно не знали

Магазин Google Play, которым пользуются обладателями Android-девайсов, дарит полноценный инструментарий в руки, а вы уже вольны им распоряжаться: тысяча и одна тема оформлений, сотни клонов Clash of Clans, десятки ассистентов и бесконечный океан программ на любой вкус. Как не утонуть во всем этом и с комфортом пользоваться каждый день? Собрали 10 лайфхаков, которые обязательно вам пригодятся.

Фильтр отзывов

Перед установкой чего-либо не лишним будет ознакомиться с отзывами людей, которые сделали это за вас. Всегда есть вероятность того, что рекламные слоганы разработчиков не соответствуют действительности. Настроив актуальность, вы избавитесь от мнений о ранних версиях, а также узнаете, если последнее обновление принесло тонны рекламы. Крайне полезным будет поставить галочку “Только с устройств данной модели”, зачастую проблемы характерны для определённых устройств.

Участие в бета-тестах

Уже выбрали приложение, мелькающее в новостях и рекомендациях, а его нет? Загляните в раздел “Тестирование бета-версии”, возможно, именно там вы его и найдете. Пока разработчики полируют свой продукт, вы сможете раньше остальных опробовать и понять, стоит ли он места на вашем смартфоне. Бывает, что и в последующем платные программы можно тестировать даром, еще и бонус получить за помощь в оптимизации.

Родительский контроль

Контроль цифровой активности ребенка – это новая обязанность современного родителя. Дети, начиная с пеленок, виртуозно складывают “три в ряд” и примеряют кроличьи уши в MSQRD - выглядит умилительно. Однако магазин не ограничен в приложениях для взрослой аудитории. Чтобы оградить свое чадо от непредвиденного, надо зайти в настройки, а в разделе “Личное” активировать “Родительский контроль”. Можно выбрать параметры по личному усмотрению.

Список желаний

Вы наверняка пользуетесь закладками в браузере. И едва ли намерены спорить, что это крайне удобно. Такой же функционал есть и в Google Play. Бывают ситуации, когда нехватка места на SD-карте вынуждает закинуть приложение в долгий ящик. Однако не все знают о его существовании или попросту не замечают. Так, перейдя на страницу любой программы, вы увидите в правом верхнем углу “флажок со знаком +”, остаётся нажать на него и все, закладка добавлена. Просмотреть список можно по свайпу вправо, первая строчка над настройками.

Хлам на рабочем столе

Книги, тетради, канцелярия и пыль лелеют душу и отсылают к цитате знаменитого физика: “Если беспорядок на столе означает беспорядок в голове, то что же тогда означает пустой стол?”. В случае же с гаджетами, лишние иконки только затрудняют навигацию. Переходим в настройки Play Market и убираем галочку с “Добавлять значки”, теперь ничего не будет дублироваться на вашем рабочем столе.





Обновления

Казалось бы, что плохого в своевременных обновлениях. Ничего, но за исключением нескольких моментов.

Во-первых, не всегда пользователи разделяют вкусы разработчиков по вопросам нового дизайна. Произошло это как с Instagram, так и с перелицованным "ВКонтакте". Люди со скепсисом пропускали уведомления, оставаясь приверженцами старой школы.



Во-вторых, разработчики, ведомые человеческим фактором, могут пропустить ошибки при тестировании или завалить с оптимизацией. В таком случае лучше подождать некоторое время, пока проблемы не будут устранены.

В-третьих, по невнимательности можно оставить автообновления на совести мобильного трафика. Учитывая размеры и аппетиты современных приложений, подобная неосторожность может влететь в копеечку.

Возвращаемся к настройкам.

Первая же строчка – “Автообновление приложений”, выбираем “Только через Wi-Fi”, теперь никаких страшных цифр в разделе расхода трафика. Чуть ниже, в разделе оповещений, рекомендуется оставить метки на “Автообновление”, чтобы быть в курсе, лишним не будет.



Частные случаи. Переходим на страницу конкретного приложения и жмем на три вертикальные точки, в правом верхнем углу. Остается убрать галочку с “автообновление”. Теперь, получив уведомление о новой версии, вы лично руководите процессом.

Возврат денег

Корпорация добра, как еще называют Google, позаботилась о вашем портмоне. Если приложение было куплено по ошибке, ребенком или просто вас не устраивает, то есть два часа на запрос возврата средств. Как только приложение установится, будет доступно две функции: открыть и вернуть платеж – выбираем второе. Также рекомендуем включить аутентификацию для всех покупок. Если вдруг телефон попадет не в те руки, ваша касса останется нетронутой.

Приложения недоступные в вашей стране

Если по какой-то неизвестной причине приложение недоступно (или вы житель Украины) - выход есть! Технология VPN поможет всем нуждающимся.

Virtual Private Network (виртуальная частная сеть) путем обхода способна сымитировать ваше местоположение. Подключаясь к серверу через защищенный канал, вы также обезопасите себя и от хакерских посягательств. Для начала скачайте VPN приложение в Google Play, их достаточно много, но выбор, как всегда, остается за вами. Дальше можно либо положиться на автоматику, либо самостоятельно выбрать страну. В итоге, сидя в домашних тапочках, вы сможете использовать приложения, доступные из-за океана.



Не скачиваются приложения

Периодически на форумах всплывают вопросы: “Что делать? Не качает?”

На то может быть несколько причин, но средства “первой помощи” следует знать. Начните ... с перезагрузки, как бы банально это не казалось.

Не лишним будет очистка кэша и установка правильной даты и времени (часовой пояс должен соответствовать вашему местоположению). Если проблема остается, то зайдите “Диспетчер приложений”, выбрав Play Market, удалите обновления. Возможно, конфликт был именно здесь или обновление магазина установилось неправильно.

Библиотека приложений

Бывает, пользуешься приложением, все нравится, а после непредвиденных обстоятельств или сброса системы оно удалено. Хорошо, если программа была одна или память работает хорошо, но можно же и месяц просидеть, мучительно вспоминая название. Мало кто догадывается, что все приложения хоть когда-либо скачанные под конкретной учетной записью, остаются в архивах Google. Переходим в “Мои приложения и игры” по свайпу вправо. Здесь можно как настроить обновления и списки, так и зайти в библиотеку. Вся ваша история первооткрывателя лежит там.





Надеемся, что эти советы помогут вам в освоении бескрайних просторов Google Play!