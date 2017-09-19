8 лучших Android-приложений для меломанов

Редкий человек сейчас обходится без наушников и любимой музыки на смартфоне. Однако стандартных средств недостаточно, чтобы удовлетворить все запросы. Вот тут-то на помощь и приходят специальные приложения для музыки. Представляем подборку полезных и качественных приложений для меломана со смартфоном на Android.

Рекомендуется к установке в обязательном порядке всем меломанам. Приложение используется для того, чтобы определить, какая песня играет в данный момент. Допустим, вы едете в машине, и вам понравился трек, который сейчас играет на радио. Достаем смартфон, запускаем Shazam, он «слушает» песню несколько секунд и выдает ответ — название песни и исполнителя. Очень удобно. Все «заshazamленные» треки сохраняются в отдельный список. Есть возможность использовать приложение в офлайн-режиме — трек определится, как только вы подключитесь к интернету. Приложение бесплатное.

Если хочется послушать подборку любимой музыки, то для этого дела подойдет Яндекс.Музыка. В фонотеке Яндекс.Музыки более 35 млн треков, однако не все они доступны бесплатно. Для доступа нужна платная подписка (около 3$ в месяц). Это, пожалуй, единственный минус приложения. Все остальное заслуживает только похвалы — подборки музыки (веселая, грустная, 2000-х и т.д.), огромное количество доступных треков, удобный и понятный интерфейс, возможность скачивания песен для офлайн-прослушивания. Есть треки в высоком качестве (с высоким битрейтом).

Серьезный конкурент Яндекс.Музыки. Многомиллионная база треков с возможностью платной подписки (около 5$ в месяц). В отличие от Яндекс.Музыки, может работать как плеер и проигрывать музыку из памяти вашего смартфона. Музыка сортируется по жанрам, исполнителям, названиям треков, альбомам. Интерфейс прост в освоении. Есть возможность слушать хит-парады и радиостанции, однако файлы в формате flac не проигрываются. Хорошая база музыки для тех, кого по каким-то причинам не устроило приложение от Яндекса.

Сверхпопулярный плеер на территории СНГ и просто хорошее приложение. Работает первые 2 недели бесплатно, затем требуется плата. Поддерживает все мыслимые и немыслимые форматы в том числе flac и alac. Также присутствует мощный эквалайзер, возможность проигрывания папок и многое другое. Обязателен к установке, если основная музыкальная коллекция у вас находится в памяти смартфона. На фоне конкурентов выделяется тем, что имеет встроенный редактор тегов и поддерживает файлы формата *.cue. Недостатков, кроме платности, практически нет. Некоторые пользователи утверждают, после установки Poweramp музыка стала звучать иначе и даже лучше на их смартфоне. Проверим?

Удобнейший музыкальный плеер перекочевал с настольных компьютеров на смартфоны. Самый минималистичный плеер, но от этого не ставший хуже. Он бесплатен и имеет широкий функционал. Помимо поддержки всех популярных форматов музыки, проигрывает интернет-радио, интегрируется с экраном блокировки и поддерживает скины. 10-ти полосный эквалайзер позволит тонко настроить звук, а виджеты на рабочем экране сделают управление плеером удобным и простым. Кстати, автор плеера — выходец из бывшего СССР. Подойдет для тех, кто не любит платные приложения типа Poweramp.

Еще один бесплатный плеер, достойный внимания. Сделанный по канонам material design, он удобен, прост и функционален. Имеет хороший рейтинг на Google Play. Встроенный редактор тегов, динамическая подсветка интерфейса, возможность кастомизации, собственная библиотека и возможность создания плейлистов — все для пользователя. Обновляется регулярно. Очень серьезный конкурент для Poweramp и Aimp. Хотя на данный момент доступна бета-версия, плеером вполне можно пользоваться. Рекомендуем для ознакомления.

Приложение пригодится тем, кому интересна не только мелодия, но и текст. Оно динамически подгружает текст песни, которая в данный момент играет в вашем плеере. Приложение представляет собой висящую поверх всех окон кнопку, которая одним кликом активирует прокрутку текста песни.

Совместимо с множеством музыкальных плееров и синхронно поверх них показывает слова. Довольно информативно и удобно. Есть возможность включить перевод текста, а это пригодится тем, кто изучает иностранный язык. Из минусов — есть платная версия с расширенными функциями, а также довольно ощутимо грузит оперативную память смартфона, так как постоянно работает в фоновом режиме.

Приложение позволяет не слушать, а создавать свою собственную музыку. Как насчет записи своего первого электронного бита? Готовые платные и бесплатные саундпаки делают этот процесс простым и понятным. Широкое поле для творчества. С Drumpads 24 можно удивить друзей, сыграв на планшете во время вечеринки. Сэмплов достаточно много, и все они разбиты по стилям музыки. Есть возможность записи своего трека и загрузки его в soundcloud. Однозначный must have для тех, кто любит не только слушать, но и творить.

А какие у вас любимые музыкальные приложения-плееры? Напишите в комментариях!