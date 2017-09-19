8 лучших Android-приложений для меломанов

Редкий человек сейчас обходится без наушников и любимой музыки на смартфоне. Однако стандартных средств недостаточно, чтобы удовлетворить все запросы. Вот тут-то на помощь и приходят специальные приложения для музыки. Представляем подборку полезных и качественных приложений для меломана со смартфоном на Android.
Shazam
Рекомендуется к установке в обязательном порядке всем меломанам. Приложение используется для того, чтобы определить, какая песня играет в данный момент. Допустим, вы едете в машине, и вам понравился трек, который сейчас играет на радио. Достаем смартфон, запускаем Shazam, он «слушает» песню несколько секунд и выдает ответ — название песни и исполнителя. Очень удобно. Все «заshazamленные» треки сохраняются в отдельный список. Есть возможность использовать приложение в офлайн-режиме — трек определится, как только вы подключитесь к интернету. Приложение бесплатное.
Яндекс.Музыка
Если хочется послушать подборку любимой музыки, то для этого дела подойдет Яндекс.Музыка. В фонотеке Яндекс.Музыки более 35 млн треков, однако не все они доступны бесплатно. Для доступа нужна платная подписка (около 3$ в месяц). Это, пожалуй, единственный минус приложения. Все остальное заслуживает только похвалы — подборки музыки (веселая, грустная, 2000-х и т.д.), огромное количество доступных треков, удобный и понятный интерфейс, возможность скачивания песен для офлайн-прослушивания. Есть треки в высоком качестве (с высоким битрейтом).
Google Play Музыка
Серьезный конкурент Яндекс.Музыки. Многомиллионная база треков с возможностью платной подписки (около 5$ в месяц). В отличие от Яндекс.Музыки, может работать как плеер и проигрывать музыку из памяти вашего смартфона. Музыка сортируется по жанрам, исполнителям, названиям треков, альбомам. Интерфейс прост в освоении. Есть возможность слушать хит-парады и радиостанции, однако файлы в формате flac не проигрываются. Хорошая база музыки для тех, кого по каким-то причинам не устроило приложение от Яндекса.
Poweramp
Сверхпопулярный плеер на территории СНГ и просто хорошее приложение. Работает первые 2 недели бесплатно, затем требуется плата. Поддерживает все мыслимые и немыслимые форматы в том числе flac и alac. Также присутствует мощный эквалайзер, возможность проигрывания папок и многое другое. Обязателен к установке, если основная музыкальная коллекция у вас находится в памяти смартфона. На фоне конкурентов выделяется тем, что имеет встроенный редактор тегов и поддерживает файлы формата *.cue. Недостатков, кроме платности, практически нет. Некоторые пользователи утверждают, после установки Poweramp музыка стала звучать иначе и даже лучше на их смартфоне. Проверим?
Aimp
Удобнейший музыкальный плеер перекочевал с настольных компьютеров на смартфоны. Самый минималистичный плеер, но от этого не ставший хуже. Он бесплатен и имеет широкий функционал. Помимо поддержки всех популярных форматов музыки, проигрывает интернет-радио, интегрируется с экраном блокировки и поддерживает скины. 10-ти полосный эквалайзер позволит тонко настроить звук, а виджеты на рабочем экране сделают управление плеером удобным и простым. Кстати, автор плеера — выходец из бывшего СССР. Подойдет для тех, кто не любит платные приложения типа Poweramp.
Phonograph music player
Еще один бесплатный плеер, достойный внимания. Сделанный по канонам material design, он удобен, прост и функционален. Имеет хороший рейтинг на Google Play. Встроенный редактор тегов, динамическая подсветка интерфейса, возможность кастомизации, собственная библиотека и возможность создания плейлистов — все для пользователя. Обновляется регулярно. Очень серьезный конкурент для Poweramp и Aimp. Хотя на данный момент доступна бета-версия, плеером вполне можно пользоваться. Рекомендуем для ознакомления.
Musixmatch
Приложение пригодится тем, кому интересна не только мелодия, но и текст. Оно динамически подгружает текст песни, которая в данный момент играет в вашем плеере. Приложение представляет собой висящую поверх всех окон кнопку, которая одним кликом активирует прокрутку текста песни.
Совместимо с множеством музыкальных плееров и синхронно поверх них показывает слова. Довольно информативно и удобно. Есть возможность включить перевод текста, а это пригодится тем, кто изучает иностранный язык. Из минусов — есть платная версия с расширенными функциями, а также довольно ощутимо грузит оперативную память смартфона, так как постоянно работает в фоновом режиме.
Drumpads 24
Приложение позволяет не слушать, а создавать свою собственную музыку. Как насчет записи своего первого электронного бита? Готовые платные и бесплатные саундпаки делают этот процесс простым и понятным. Широкое поле для творчества. С Drumpads 24 можно удивить друзей, сыграв на планшете во время вечеринки. Сэмплов достаточно много, и все они разбиты по стилям музыки. Есть возможность записи своего трека и загрузки его в soundcloud. Однозначный must have для тех, кто любит не только слушать, но и творить.
А какие у вас любимые музыкальные приложения-плееры? Напишите в комментариях!
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