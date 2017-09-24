Нужны ли технарям гуманитарные науки?

Декарт, Дюркгейм и Фрейд ничего не знали о программистах, но программисты обязаны знать о них. Зачем учить в университете лишние предметы, которые не понадобятся на работе? Мы узнали «технарей», пригодились ли им гуманитарные знания.

«Не мое со школьных лет»

Алексей Марковский, закончил факультет прикладной математики БГУ, учится в магистратуре, преподаватель курса по безопасности «Технологии идентификации и авторизации пользователей»

Гуманитарные науки не мое со школьных лет. Меня выводил из себя недостаток логической структуры в филологии, обилие всяких исключений. В точных науках понятны причинно-следственные связи — в этом их сок. А в университете проблемы нет: даже в философии все логично, хотя иногда неочевидно. Социология — единственный предмет за 5 лет обучения, где нам говорили не о результатах изучения, а о его методологии.

Педагогика мне не понадобилась, если только в разрезе социального взаимодействия. История Великой отечественной войны, идеология — тоже нет. А благодаря политологии я заинтересовался политической системой и знаю, например, что президент — это не исполнительная власть. Еще прочитал «Государь» Макиавелли.

Нужны ли инженеру гуманитарные знания? Все зависит от его целей. Они не нужны, чтобы писать сайты, но при далеко идущих планах придется изучать.

Сегодня на кафедре я общался с одним из наших старейших преподавателей. Мне, как и многим, не нравится, что высшее образование стало массовым и что его требуют ради галочки. Ведь один наш факультет каждый год выпускает 200 человек, которые могут быть руководителями отделов разработки или компаний.

Многие выпускники могли бы заканчивать среднее специальное учебное заведение и работать там, где они работают. Преподаватель же убежден, что эта избыточность не лишняя. К тому же это такой забавный белорусский способ снижения криминальности: если учишься и работаешь, то тебе просто некогда заниматься противозаконной деятельностью.

«Предметы не повлияли на деятельность, но сделали взрослее»

Владимир Левенко, веб-разработчик в компании Itransition, студент 2 курса БГУИР

За два года учебы в университете нам читали курсы истории, политологии и философии. Каждый из этих предметов запомнился по-своему, каждый преподаватель обладал своей «фишкой»: философ — уникально энергичный оратор, историк — женщина с чудесным юмором и доброй душой, а политолог — удивительно тихий и замкнутый человек для своих лет и преподаваемого им предмета.

Наибольшее влияние на меня оказала философия. Семинары по этому предмету были отдушиной... Размышления об абстрактном воспринимались окружающими абсолютно нормально, было множество дискуссий и рассуждений о смысле жизни. Именно философия научила смотреть на вещи с нескольких ракурсов, мыслить обширнее и, где это необходимо, более отвлеченно.

Не могу сказать, что какой-либо из этих предметов повлиял на мой текущий род деятельности. Определенно, каждый из них принес что-то новое, особенное, что расширило мой кругозор, сделало меня более взрослым и самостоятельным.

«Перешел на экономический факультет, чтобы больше узнать о мире»

Святослав Брезовский, веб-разработчик и студент 4 курса инженерно-экономического факультета БГУИР

Изначально я учился на КСИСе (факультете компьютерных систем и сетей), изучал математику и программирование. Потом взял академический отпуск и после него перевелся на инженерно-экономический факультет. Причиной стало как раз то, что ИЭФ дает более широкий спектр базовых знаний о мире. В моем понимании это и требуется от университета.

На КСИСе предполагалось, что мы получим сугубо техническую специальность: математика и программирование. А мне хотелось еще заниматься чем-то помимо. У меня появились экономика, логистика, менеджмент и многое другое.

Вот уже полтора года я занимаюсь веб-разработкой, и сейчас уже имею вторую работу. На мне лежит ответственность за проекты, я лично общаюсь с русскими и американскими заказчиками. Поэтому очень хорошо, что на первом курсе преподавали английский. Он очень важен в IT, и вообще для развития человека. Конечно, одного года мало, и большую роль играет самообразование. Вообще, основное развитие происходит не в университете. Я загорелся, выучил Java без курсов и репетиторов и через полгода нашел работу.

Сильнее всего на меня повлиял предмет «Менеджмент и управление», так как в будущем я собираюсь открыть свою компанию. Это поможет на первых этапах. Пригодилось ли что-то сейчас? Сложно сказать. Но жизнь идет.

«Полезны логика и языки»

Андрей Мартыненко, инженер-программист в компании Zavadatar, студент БГУИР

Мне были полезны логика, безопасность жизнедеятельности человека, менеджмент и управление качеством в логистике. Знания по БЖЧ использую для обустройства рабочего и домашнего места для работы и хобби. Например, для пайки — только лампы накаливания, потому что лампы дневного света негативно влияют на зрение за счет частоты мерцания.

Логика постоянно нужна в построении логических условий в работе, но тут больше дискретная математика помогает. В ней развиваются дальше многие механизмы логики.

Еще были языки: белорусский, немецкий. Немецкий мне не пригодился, я потом на курсах учил английский. Иностранный очень нужен, ведь на нем вся актуальная литература в IT, а без литературы никак. Да, человек может не говорить на английском и неплохо программировать, но без языка сложно поддерживать компетенцию. По той же Java есть довольно много качественных источников на русском, но те, кто стал на путь Ruby или JavaScript, испытывают затруднения с актуальными русскими материалами.

Может ли технический специалист может обойтись без гуманитарных предметов? Смотря каких. В принципе да. Если что-то интересует, то можно просто загуглить и не слушать длинные скучные лекции.

«Айтишников учат, как работников станка»

Андрей Мацкевич, выпускник КСИС БГУИР, директор компании «Тимус технологии», занимающейся разработкой ПО для бизнеса

У нас была философия, социология, мне еще немного нравилась политология, но в ней уже все зависит от преподавателя — он не давал возможность вести дебаты. Использую я это скорее интуитивно. Например, при сложных переговорах, когда нет понимания между клиентом и заказчиком. Например, заказчик что-то просил, но в итоге оказалось, что он не умеет этим пользоваться. Приходится философствовать или принимать восточную модель переговоров: не нападение, а сбор информации и работа с ней.

Психология имеет значение. Но чувствовать людей — это ближе к ведению переговоров, что обычно умеет тот, кто учился не на айтишника. Например, юрист, но ему не доверяешь в такой степени.

Ввести новое в систему образования сложно. Я работал инженером-программистом в Центре информационных разработок БГУИР и хотел преподавать предмет, изучающий open source. Оказалось, чтобы это сделать, нужно пройти через огромный бюрократический аппарат. Сказали, что можно и не пытаться.

Вообще людям на инженерных специальностях было бы неплохо изучать русский, чтобы формулировать свои мысли. Например, чтобы грамотно составить техническое задание на основе требований клиента, из которого обеим сторонам понятно, что получится в итоге. Это сделать сложно из-за заимствованных слов, сленга. Мы на офисе можем сидеть и полдня переписывать заявку.

У нас айтишников учат, как работников станка, но не учат тому, что связывает IT и бизнес.

«Без гуманитарных предметов образование будет напоминать курсы программирования»

Артем Покатилов, глава IT-отдела Центра социальной реализации и общественного движения «Работа в радость». Ранее — front-end разработчик в Itransition, AlStark Group, Revotech, Aristek Systems

Прошло пока немного времени — я закончил учебу 4 года назад. Поэтому еще помню, что часть предметов была скучной, но необходимой, а часть была интересной. Да, я ходил на эти пары до 3 курса, потом начал много работать.

Я считаю, что гуманитарные предметы нужны IT-специалистам, потому что иначе образование будет напоминать курсы программирования. Университет должен делать человека полноценно развитым, давать понимание, как устроены мир и общество. В этом мне очень помогли такие предметы, как социология, философия. Помню еще историю Беларуси, но школьной программы, мне кажется, достаточно. Хотя я понимаю, что многие даже после этого ничего не помнят.

Но в любом случае нужен человек, который разбирается и хочет передать студенту понимание своего предмета. В истории можно заставить запомнить даты и события, а можно сформировать понимание, как складывался исторический процесс. И это полезнее в жизни.