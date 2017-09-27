«Представьте мир без некачественных товаров». Белорусы создали систему для качественного аудита

Недавно сертифицирующая компания «Изи Штандарт» презентовала новый проект по качественному аудиту предприятий и организаций на хакатоне по блокчейн-технологиям. Несмотря на то, что проект демонстрировался впервые, он занял первое место среди других не менее значимых.

Сотрудники компании Дмитрий и Татьяна рассказали KV.by о том, как их проект может изменить мир, и почему он глобален и нужен не только белорусским компаниям, но и любым мировым предприятиям.

«Изи Штандарт» с 2013 года работает в области сертификации. На счету компании более 1000 клиентов из 20 стран. Регулярно работая с компаниями, которые проходят процедуру проверки на соответствие стандартов, сотрудники «Изи Штандарт» пришли к выводу, что аудит часто не дает реального представления о том, насколько качественно работает предприятие.

«Аудит одного эксперта – субъективное мнение»

– Мы пришли к идее собственного проекта, когда поняли, что такое аудит в белорусских, да и мировых компаниях. По сути – это субъективное мнение единственного эксперта. Оно отображает только, соответствуют ли процессы на предприятии тем представлениям, что есть у аудитора.

Часто предприятие производит отличную продукцию и соответствует всем стандартам, но из-за мелочей и бюрократии не может получить сертификат. А если представить, что аудитор будет недобросовестным или искать выгоды, то сертификат можно будет получить только, потакая аудиторам.

В разных странах разные требования и стандарты. В Японии их подтверждают раз и надолго, а у нас их нужно проходить сертификацию на соответствие раз в несколько лет. Белорусское предприятие может не проходить по стандартам европейского требования, но и европейский производитель не всегда соответствует белорусским стандартам. Нормы и допуска у всех разные. Универсального варианта пока не выработали.

Наша задача была в том, чтобы максимально усовершенствовать процесс аудита и добиться более объективных результатов оценки. Проект Certcoin представляет собой эффективный способ регуляции работы аудиторов. Для каждой из отраслей будут составлены пакеты материалов, чтобы было ясно, зачем вводить прозрачность сертификации и какая от этого выгода.

– По нашему опыту, многие IT-компании хотят видеть прозрачность. Среди них точно есть блокчейн-сторонники, те, кто захочет видеть своих субподрядчиков с сертификатами, получение которых абсолютно легитимно. К тому же, компании, работающие с производителями, требуют в договоре записи в абсолютно прозрачной и беспристрастной BMC об их сертификации с отчетами о проверках.

Чаще всего компании просто не готовы открыто демонстрировать свои данные. Заказчик диктует условия: какой сертификат делать и в каких органах. Но, благодаря проекту Certcoin, вскоре компании перейдут на прозрачную сертификацию, а те, кто будут ей противиться, так или иначе будут вызывать подозрения.

«Изи Штандарт» представила свой проект на хакатоне, посвященном блокчейн-технологиям. Несмотря на первый опыт участия в таком мероприятии, проект компании занял первое место. И что самое главное, нашлись единомышленники, которые смогли подсказать компании, как двигаться дальше и эффективнее решать вопросы.

«Блокчейн – неудобный: запутанный и непонятный»

– Блокчейн стал хайпом. Он завоевал бешеную популярность: сотни стартапов получали инвестиции только за описание идеи с внедрением технологии блокчейн. И это работало, потому что было у всех на слуху, а люди не имели опыта инвестиций в такие проекты. Но в результате редкие из них были проработаны до конца и были качественными и полезными. Из-за этого к блокчейну стали испытывать легкое недоверие. Инвесторы начали тщательнее вникать в суть проектов, связанных с технологией.

Надо признать, что блокчейн на сегодня не самая удобная вещь. Он слишком запутан и непонятен для рядового пользователя, даже для продвинутого, а ведь есть те, кто все еще не представляет, как платить за квартиру онлайн.

Понимая, что технология непростая, команда «Изи Штандарт»решила выпустить продукт, выполненный как онлайн-платформа. Он будет удобен и понятен каждому потребителю.

–Мы видели явную проблему рынка и нашли способ ее закрыть. Нам показалось, что качественная, доступная и объективная система аудита на основе блокчейн технологии сможет изменить мир к лучшему. Проект поможет сделать процесс сертификации качества прозрачным для всех участников системы, в том числе конечного потребителя товаров и услуг. Он позволит сократить время выхода продукции, услуг, технологий на рынок и упростит сам процесс сертификации для всех участников системы.

Система подходит для практически любого типа компаний: от пищевой промышленности до производства холодильников. По мнению сотрудников, продуктом в первую очередь заинтересуются крупные компании с производствами по всему миру – например, Simens или другие гиганты.

«От разработки выиграет любой потребитель – каждый из нас»

– Пока мы работаем над продвижением проекта не только в Беларуси, но и в СНГ, Европе и Китае. Важно, чтобы о нашем продукте узнавало все большее количество людей, компаний – а значит, потенциальных клиентов.

Внедрение системы повсеместно сможет решить огромную проблему с качеством продукции. Сейчас покупатель часто выбирает товар по другим критериям: цена, дизайн, известность бренда и так далее. Но критерий качества, на наш взгляд, всегда должен быть приоритетным. И это касается не только пищи или бытовой химии, но и любого продукта, с которым так или иначе контактирует человек.

Реализация проекта во всем мире и в большом количестве компаний может создать мир без некачественных товаров. Сейчас, с огромным количеством подделок, удешевлением сырья и дешевой рабочей силой, например, в Китае, вопрос качества товаров стоит очень остро. А с системой качественного аудита выпускать некачественный товар будет нецелесообразно. Поэтому от внедрения нашей разработки выигрывает в первую очередь потребитель – а значит, каждый из нас.

Но в целом у нас далеко идущие планы. Если мыслить глобально, то наша система могла бы изменить очень важные процессы. Например, если крупные мировые компании поймут, какую пользу приносит этот продукт, они станут требовать от всех своих фабрик, заводов и филиалов получения стандартов по нашей системе. Все также может произойти на государственных уровнях: когда правительства будут настаивать на использовании такой системы.

Компания рассчитывает заинтересовать инвесторов и привлечь мотивированные организации к дальнейшей работе над проектом. По мнению сотрудников, через 2-3 года система качественного аудита может стать одной из самых востребованных в мире.

– Нам кажется, что проект получится весьма успешным. Во-первых, компания уже не первый год занимается вопросами стандартизации, мы знаем многие тонкости и нюансы. Во-вторых, мы уже активно работаем не только по направлению СНГ, но и Китая, Западной Европы и даже ближнего Востока. Но немаловажно, что команда работает с энтузиазмом и желанием сделать качественный продукт, который захочет получить каждый.

Со временем проект может стать одним из самых известных и дорогих разработок. Но пока сотрудники говорят, что положили начало длинному и скорее всего многолетнему делу. В компании будут рады помощи профессионалов и предложениям, а также инвесторам, готовым поддержать проект.