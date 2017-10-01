12 лучших бесплатных Android-приложений в сентябре

Количество бесплатных приложений в Google Play растёт с каждым днём. KV.by решил помочь пользователям, поэтому каждый месяц у нас будет появляться обзор новых бесплатных приложений для Android. На очереди сентябрь и подборка из 12 новых приложений.

В сентябре компания Armis Security заявила, что Bluetooth имеет 8 уязвимых мест, через которые злоумышленники могут получить доступ к смартфону на iOS, Android или Windows. Исследователи организации эти «прорехи» объединили под названием BlueBorne.

Для того, чтобы злоумышленник использовал уязвимые места, хватит просто активного модуля Bluetooth без сопряжения со смартфоном мошенника. В ходе выявления проблем с безопасностью Bluetooth, Armis Security получила удаленный доступ к Pixel, вела скрытую съемку и отправляла снятые материалы на свой адрес.

Компания заявила, что около 40% мобильной техники с Bluetooth имеют уязвимости. В связи с этим Armis Security выпустила приложение BlueBorne Vulnerability Scanner, которое проверяет не только гаджет пользователя, но и окружающие устройства с активным Bluetooth. Если оказалось, что ваш аппарат уязвим, не беда: сейчас в Сети хватает патчей на iOS, Android и Windows, закрывающих эти «дыры».

Продолжение симулятора про шахтера, добывающего золото. Сам процесс добычи драгоценного металла не отличается от предыдущих частей: кирку в руки и начинаем рыть, то бишь разбивать блоки, продвигаясь внутрь недр Земли. По пути вам встретятся разнообразные препятствия и недруги. Чем глубже зарываетесь, тем выше шанс сломать свой инструмент. А это значит, что придется возвращаться на поверхность для апгрейда снаряжения. Вроде бы все однообразно, но увлекает неимоверно.

Разработчик GoodAndrewSoft выпустил для системы Android поисковик Good Searcher. Он совмещает в себе поиск информации в интернете и файлах мобильного устройства. При поиске в Сети, приложение позволяет добавлять поисковый движок, выбирать кодировку запроса, искать информацию на конкретном ресурсе с использованием Google.

При ведении поиска в файлах смартфона или планшета вам доступны следующие возможности:

Поиск по маске;

Поиск текстовой информации с применением постоянных речевых оборотов;

Автоматическое определение кодировки текстовой информации;

Поиск в заданном месте.

Некоторые скажут, что у приложения есть достойные конкуренты, и будут правы. Но малый вес программы, хороший функционал и отличная результативность выделяют Good Searcher среди других.

OPUS: Rocket of Whispers погрузит вас в мир постапокалипсиса. Как всегда, ваши протеже должны не только выжить в разрушенном мире, но и собрать компоненты для ракеты, чтобы улететь с планеты. Вроде бы простой сюжет постепенно превращается в весьма запутанный. Отдельной похвалы заслуживает отлично подобранный саундтрек.

Единственный недостаток — это отсутствие русской локализации.

В этом месяце вышла забавная игра-раннер — Tribal Pass Free. Сюжет игры незамысловат: под вашим руководством находится племя во главе с шаманом, и ваша задача — помочь этой маленькой общине совершить переход через опасные земли. Главное, чтобы шаман остался жив.

Касаясь дисплея, вы будете разбивать племя на группы или собирать в одну кучу своих подопечных. А они могут:

охотиться на диких животных;

собирать растения;

ночью использовать факелы для освещения пути;

увеличивать численность племени и даже приносить в жертву имеющихся членов, чтобы получить еду.

Казалось бы, ничего особенно, но очень затягивает.

Paymon — это сервис для работы с криптовалютой. Вам доступны следующие операции:

перевод;

конвертация;

вывод;

общение с участниками операций.

Приложение весьма актуальное, так как с активным распространением и применением криптовалют предлагаемые функции становятся очень ценными. Кроме перечисленного, программа имеет такие преимущества, как простота интерфейса и анонимность.

Тем, кто тесно связан с электронной валютой, приложение очень пригодится.

Яндекс достаточно давно выпустил настольную версию новостной ленты с фото- и видеоконтентом. Перенос этого инструмента на платформу Android был лишь вопросом времени. И вот, в сентябре этого года вышел мобильный Яндекс.Дзен. Благодаря настройкам вы можете регулировать количество новостей, тем самым определяя размер самого виджета. А при первом запуске приложения вас попросят выбрать источники, из которых будет формироваться новостная лента. По мере работы с программой, Яндекс.Дзен, анализируя ваши предпочтения, будет предлагать новости и из других источников.

Приложение призвано помочь в освоении понравившегося иностранного языка. После запуска несколько слайдов показывают принцип работы программы, затем вы выбираете интересующий язык и приступаете к изучению.

Само обучение происходит следующим образом: вы выбираете рассказ и книгу, которые будут читаться на русском и иностранном языках. В таком способе есть несколько преимуществ:

работа зрительной памяти (запоминание слов и конструкции предложений);

восприятие устной речи (диктор говорит в умеренном темпе, что позволяет воспринять и запомнить текст);

возможность заново проходить уроки до тех пор, пока не усвоится материал.

На выбор доступны английский, немецкий, китайский, арабский, японский и другие языки.

Бывало ощущение, что деньги просто испаряются? Если да, то эта программа именно для вас. Приложение призвано помочь вести учет ваших доходов и расходов. Вы можете создать несколько категорий учета финансовых средств и вести их раздельно. Благодаря этому вы сможете контролировать свои траты.

При первом запуске вы регистрируйтесь, создаете категорию и начинаете работать с программой. Все операции с вашими деньгами отражаются в статистике и графиках. Благодаря синхронизации с облачным сервисом вы сможете управлять собственными финансами с любого устройства.

Gameloft порадовал своих поклонников новым шутером Modern Combat Versus. Главной особенностью новой части франшизы является полное отсутствие сюжета. В этот раз разработчики сделали упор на мультиплеер.

Сейчас игрокам доступно 12 агентов. Каждый из них имеет свои навыки, вооружение и стиль игры. Варьировать вооружение или навыки агентов нельзя. Со временем, в последующих обновлениях, Gameloft планирует добавлять новых агентов и корректировать баланс между ними. Все персонажи будут распространяться бесплатно, за игровую валюту. Но если кому-то невтерпеж, то можно за реальные деньги быстрее прокачаться или купить нового агента.

На сегодня в игре доступно 5 карт, на которых происходят бои 4 х 4. В боях задачей вашей команды будет контроль центральной области. Как и предыдущие игры серии, Modern Combat Versus демонстрирует отличную картинку с множеством спецэффектов.

Игры-головоломки типа match-3 прочно обосновались на мобильных платформах и, похоже, никуда уходить не собираются. Игра Homescapes как раз относится к такому жанру.

Как и в любой игре такого рода, вам надо составлять предметы в ряд, чтобы отремонтировать особняк и обставить его новой мебелью. Игра предлагает более 400 уровней, социальную сеть внутри игры, несколько интересных локаций и огромное количество вариаций интерьера.

Недавно появилось приложение Tinycards by Duolingo для изучения иностранных слов. В программе большое количество анимированных карточек со словами, которые удобно разбиты по темам.

За основу приложения взята система Лейтнера, то есть информация с определенным интервалом повторяется, пока человек ее не запомнит. Сейчас обладателям Android в приложении доступно больше 200 000 тематических наборов карт.