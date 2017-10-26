Как скачать видео из "ВКонтакте", Facebook, YouTube и Instagram

В социальных сетях сейчас хранится огромное количество видео. Вряд ли они вам пригодятся на жестком диске, учитывая повсеместный Wi-Fi и безлимитные тарифы. Однако же бывают ситуации, когда необходим сам файл, а не ссылка не него. Вот несколько способов, как скачать ролик из соцсетей. 

 

Facebook

  • Щелкните по видео правой кнопкой мыши. В появившемся окне выберите «Показать URL-адрес видео». 

  • Скопируйте адрес и вставьте в адресную строку. Вручную измените «www» на «m». Дальше нажмите Enter и переходите на мобильную версию сайта.

 

 

  • Запустите ролик, нажмите правой кнопкой мыши по видео, в появившемся окне выберите «сохранить видео как…». 

Готово! Несмотря на количество шагов, все занимает буквально в полминуты.

 

 

YouTube

С видеохостингом также не возникнет проблем. Есть два способа. 

  1. Как и в случае с Facebook, можно просто скорректировать адрес уже открытой страницы. К www.youtube необходимо добавить префикс «ss». После вы переходите на страницу, где можно выбрать формат скачиваемого ролика.

  1. Заходите на сайт http://ru.savefrom.net и просто вставляйте ссылку на необходимое видео.

 

«ВКонтакте»

  • Повторяйте алгоритм, уже отработанный на Facebook. Переводите сайт в мобильную версию, меняя vk.com на m.vk.com

  • Жмите правой кнопкой мыши на желаемое видео и выбирайте «сохранить видео как…». Можно воспользоваться связкой клавиш «Ctrl+S». 

Есть еще вариант с расширениями, но с ними периодически возникают проблемы: нестабильность, ошибки, блокировки. Вот один из десятка примеров, взятый на просторах интернет-магазина Chrome.

А можно просто вставить ссылку в http://ru.savefrom.net.


 

Instagram

У официального приложения нет функции сохранения видео, поэтому воспользуемся сторонними решениями.

 

Один из вариантов — это простое в освоении приложение InstaSave. Все, что от вас потребуется — нажать на три точки в правом верхнем углу и «скопировать ссылку». 


Возвращаетесь в приложение и скачиваете. 



Качайте видео в два клика и смотрите с удовольствием!

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Опубликовал: Dash,

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