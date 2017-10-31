12 лучших бесплатных Android-приложений в октябре

KV.by обещали каждый месяц представлять список новинок для устройств на Android, помните? Вот наша подборка за октябрь. Поехали.

Атмосферной MMORPG с великолепной графикой решила порадовать компания Snail Games. По сюжету до появления городов существовало лишь 2 дракона. Один был рожден Солнцем, другой — Луной. Вместе они создали жизнь на континенте. Спустя некоторое время драконы стали враждовать, угрожая всему живому. Тайцзи панда со своей командой под вашим чутким руководством должна остановить эту жестокую войну.

Вас ждет изобилие PvE и PvP боев, обновленная система развития, список питомцев и многое другое. Также в игре присутствует система доната для игроков, которые не хотят долго качаться.

Геймерам для исследования дана большая открытая карта, которая называется Авзар. Игра смотрится очень красочно и зрелищно. Звуковое сопровождение тоже не подкачало. Получился очень достойный проект, который затянет вас на несколько дней, а то и недель.

В этом месяце появилась новая игра про зомби-апокалипсис, совместившая в себе раннер и шутер от первого лица. Цель игры — добраться до своей семьи. По сюжету ваш протеже пешком отправляется на поиски родных. А на своих двоих он передвигается из-за того, что попадает в аварию в начале игры.

Геймплей предлагает геймеру 2 типа управления: кнопками или акселерометром. Арсенал главного героя состоит из огнестрельного оружия и гранат. Боеприпасы не бесконечны, поэтому вам придется подбирать их в ящиках, которые будут лежать у вас на пути. Также в путешествии ему помогает верный пес.

Вам предлагается кампания из 7 глав. Действия игры разворачиваются на разнообразных локациях от военных баз до деревень. Разработчики совместили мрачную атмосферу с отличной графикой и неплохим саундтреком. Хорошая игра, способная украсть несколько часов вашего времени.

Интересное приложение для тех, кто хочет привести свое тело в норму или вернуться к упражнениям после долгого перерыва. Разработчики постарались на славу, собрав давно известные сведения о питании и тренировках в одном месте. Здесь структурирована различная информация, начиная от химии, биологии и физики школьного курса и заканчивая свежими статьями из научных изданий. Все сведения в сжатом и понятном виде представлены в 100-дневном курсе.

Программа полностью бесплатна и доступна не только для Android-гаджетов, но и для яблочников.

На смартфонах достаточно часто возникает проблема со свободной памятью. Файловая система засоряется различными ненужными cookie-файлами, кэш установленных приложений расширяется и т.д. и т.п. Особенно остро это чувствуется на телефонах среднего ценового сегмента. Вручную следить за памятью и заниматься чисткой мало кто хочет. Так что же тогда делать? Удалять свои программы или не серфить в сети?

Тут на помощь придет неплохое приложение All-in-One Toolbox. Оно не только поможет с оптимизацией и хранением информации, но отсканирует и очистит систему от ненужного шлака. Также она может шифровать данные, не допускает перегрев гаджета и многое другое.

Нередко встроенная системная шторка на гаджете не очень удобна в применении. Может, вам просто не нравится ее оформление. Тогда вас выручит Material Notification Shade, который поменяет вашу родную шторку на ту, что есть у собрата из Android N или O. Приложение отвечает только за шторку, никаких системных изменений она не делает. Просто во время вызова шторки свайпом вниз открывается установленная панель.

Вы сможете менять цветовое оформление, редактировать плитки, управлять внешним видом уведомлений и многое другое. Но есть небольшое ограничение: приложение работает на Android версии 5.0 и новее.

Вы искали приложение, посредством которого отслеживали бы свое питание и поддерживали тело или сбрасывали лишний вес? Тогда Runtastic Balance вам поможет. Сразу оговорюсь, что приложение еще тестируется, и в Google Play доступна именно тестовая версия.

Программа условно бесплатная. В бесплатном варианте есть достаточное количество информации, а в платной версии сведения по продуктам питания намного детальнее. После скачивания, установки и регистрации в системе вы выбираете цель, а приложение выдает примерное количество необходимых калорий. После этого в течение дня вы вводите продукты, которые съели, и получаете сумму потребленных калорий. В платной же версии вам будет доступно даже составление рациона.

Такого детального и подробного приложения раньше не было. Его функционал и база данных по продуктам весьма обширна, что поможет точно отслеживать свой рацион.

Blizzard создало бесплатное приложение Battle.net. Оно призвано помочь вам общаться со своими друзьями и знакомыми в любое время. Вы сможете увидеть, что делают ваши собеседники, планировать совместные рейды, тактику боев, принимать приглашения в игру или отправлять свои приглашения и многое другое. В приложении есть система уведомлений и истории сообщений. С их помощью вы сможете продолжать разговор, даже если собеседник вышел из сети.

Приложение весьма удобное и пригодится всем, кто активно рубится в игры Blizzard Entertainment.

Название говорит само за себя: это лаунчер от Samsung Galaxy Note 8. Он преобразит ваш телефон, делая его не только красивым, но и более функциональным.

Заменив родную оболочку на Note 8, вы получите такие плюшки:

большое количество тем и обоев;

скругленные углы дисплея (сможете настраивать каждый угол на свой вкус);

поддержка большого количества жестов;

красиво выполненные анимации перехода между рабочими столами дисплея;

наличие приватной папки и суперпапки;

боковая панель;

Booster;

блокировка, скрытие приложений и многое другое.

Все работает быстро и плавно, без тормозов. Лаунчер работает на гаджетах с версией Android 4.0 и выше.

Отличное приложение для просмотра различных документов и чтения книг. Программа бесплатная, без надоедающей рекламы. Вы с легкостью сможете открывать файлы с расширениями EPUB, FB2, PDF, DJVU, MOBI, DOC, RTF, TXT и CHM. Также программа просматривает содержимое архивов ZIP и файлы, присланные по почте.

ReadEra просканирует память телефона и покажет все документы, форматы которых поддерживает. Приложение легкое в управлении, с большим функционалом (группировка по авторам, времени, прочтению, гибкая визуализация и т.д.), может адаптировать открытые вами документы под дисплей гаджета и многое другое.

Кроме этого, ReadEra не надоедает предложениями типа резервного копирования файлов на облако и т.д. То есть файлы остаются только на вашем устройстве безо всяких отправок не пойми куда.

Разработчики из Crimson Pine Games выпустили вторую часть игры про спасение милых овечек. У животных что-то пошло не так, и они решили совершить акт суицида, спрыгнув в пропасть. Придется спасать их.

В вашем распоряжении батутная платформа, которой надо ловить животных. Но не все так просто: барашки настолько хотят упасть, что будут всячески уворачиваться от платформы, спрыгивать с разной скоростью и отталкиваться от стен.

В игре около двухсот уровней, так что скучать не придется. Для управления батутом используются всего две кнопки, поэтому никаких проблем с игровым процессом не будет. Несмотря на достаточно мрачную суть игры, вас ждет мультяшная графика и забавный саундтрек.

Dragon Hills 2 — еще один раннер в нашем списке. Несколько лет назад вышла первая часть игры, которая была весьма популярна. Продолжение обещает быть не менее известным и увлекательным.

Действия происходят в мире постапокалипсиса, наполненного зомби. Вам надо взять на себя управление роботизированным драконом и нестись вперед. По пути вы будете перемалывать в фарш сонмы зомби, которые тут весьма умные. Их особенные навыки зависят от того, из какого человека они получились. К примеру, если при жизни человек был полицейским, то сейчас он будет вооружен пистолетом и т.д. В игру даже затесались ковбои и пришельцы!

Вас ждет забавная графика, разрушаемый мир, прикольное звуковое сопровождение, разные драконы, боссы и многое другое. Отличная игра для того, чтобы скоротать время в дороге, на учебе или работе.

Stranger Things — игра по мотивам одноименного американского сериала от Netflix. Она выполнена в стиле приключенческого экшена. Вам предстоит отправиться в 80-е годы прошлого столетия для решения различных головоломок.

Вы попадаете в городок Хоукинс с множеством карт. В игре есть 7 играбельных персонажей. По сюжету вам нужно отыскать пропавшего Уилла Байерса. В игре немало не только основных, но и второстепенных квестов.

Достойная головоломка, которая займет вас на несколько дней. Особенно понравится игра поклонникам сериала.