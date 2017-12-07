Honor, Samsung и LG: новинки на рынке смартфонов

Современный рынок мобильных телефонов представляет поистине неиссякаемые возможности для подбора модели практически на любой вкус. Поэтому неплохо для начала определить потенциальных пользователей, исходя из требований к устройству.

И если мы говорим о тех, кто живет со смартфоном в руках, для которых важна также имиджевая составляющая устройства, устойчивая и качественная связь, большое время автономной работы (не только голосовая связь, но и активное использование интернета или просмотр видео), то критическими параметрами для выбора становится размер экрана, объем оперативной памяти и мощность процессора. И, конечно же, стоимость устройства.

Исходя из этих критериев, мы включили в обзор Honor 8, Samsung Galaxy A7 (2017), LG Q6, Asus ZenFone 3 Zoom и, Sony Xperia X Compact.

Honor 8

Все модели используют операционную систему Android, имеют сходный размер дисплея и разрешение экрана. Samsung традиционно использует для своих моделей дисплеи, выполненные по технологии AMOLED (SuperAMOLED), эту же технологию использует ASUS. Экраны остальных производителей используют технологию IPS. Обе технологии обеспечивают высокое качество картинки и хорошую читаемость даже на ярком свету.

Следует отметить, что AMOLED отличается лучшим энергосбережением, поэтому при прочих равных условиях время автономной работы устройств с такими экранами может быть больше. С точки зрения прочности корпуса более предпочтительным является металл и стекло. По этому параметру выделяются Samsung Galaxy A7, Asus ZenFone 3 Zoom и Honor 8. Хотя все модели в сравнительном обзоре отличаются высоким качеством сборки. Явные недоработки в виде скрипящих корпусов или прогибающихся панелей ушли в прошлое, особенно для моделей среднего и высшего ценового сегмента.

Samsung Galaxy A7

Внешний вид – это, конечно же, важно и стильно, но намного более интересной для потребителя является скорость работы, которая обеспечивается мощностью процессора и объемом оперативной памяти. Наименьшим количеством оперативной/встроенной памяти отличается LG Q6 (2и 16 Гб соответственно). Эти значения можно считать минимальным уровнем для устройств среднего ценового диапазона. В остальных моделях установлено 3 Гб (Samsung Galaxy A7 и Sony Xperia X Compact) или 4 Гб (Asus ZenFone 3 Zoom и Honor 8) оперативной памяти, что делает эти модели более предпочтительными для пользователя.

Sony Xperia X Compact

Все участники этого обзора снабжены высокопроизводительными многоядерными процессорами и графическими ускорителями, которые позволяют справляться с самыми «тяжелыми» приложениями и практически без тормозов отображать видео высокого разрешения. Те, кто начинал знакомство со смартфонами лет 10 назад, по достоинству оценят отсутствие необходимости длительных преобразований видео для воспроизведения его на экране мобильного телефона. Для современной аудитории подобное положение является нормой, что еще раз подчеркивает неумолимое движение прогресса (смайлик).

Неотъемлемой частью функций современного смартфона является работа в сети. Все модели, за исключением Sony Xperia X Compact, поддерживают работу двух SIM-карт в сетях GSM и LTE. Обеспечивается устойчивая связь даже в сложных условиях приема. Явных лидеров по качеству связи среди сравниваемых моделей нет, если бы одно «но»: присутствие второго аппаратного радиомодуля у Honor 8, благодаря чему этот смартфон умеет работать с двумя SIM-картами одновременно. В остальных же моделях радиомодуль работает с каждой картой поочередно. Особняком держится и Sony Xperia X Compact: поддержки двух SIM-карт в ней нет.

Современный смартфон сложно себе представить без фотокамеры. Наиболее мощной камерой среди сравниваемых моделей обладает Asus ZenFone 3 Zoom. Остальные устройства оснащены камерами со сходными характеристиками – разрешение матрицы от 12 до 23 Мп, имеется вспышка, автофокус. Камеры позволяют получать качественные снимки в разных условиях освещения и обеспечивают качественные selfi-фото. Подробный анализ фотографических возможностей достоин отдельного обзора, но общее впечатление от получаемых фотографий соответствует ожиданиям для моделей среднего ценового диапазона.

Asus ZenFone 3 Zoom

В заключение несколько слов о дополнительных фишках. Все модели за исключением LG Q6, обладают сканером отпечатков пальцев. У LG Q6 его заменяет оптический датчик распознавания лица. У одной из моделей обзора к кнопке датчика отпечатка пальцев привязана механическая программируемая кнопка, которая позволяет расширить функционал клавиши за счет количества или длительности нажатия. Все модели оснащены целым набором датчиков – к традиционным датчикам освещённости, приближения, направления, акселерометра, компаса у Honor 8 на верхней части корпуса расположен ИК-модуль, который позволяет использовать смартфон в качестве беспроводного пульта управления, например, телевизором.

В части оснащения моделей навигационными модулями все достаточно стандартно. Присутствуют модули GPS, ГЛОНАСС.

LG Q6

Приведенные в обзоре сравнительные характеристики позволяют выделить несколько современных трендов среди аппаратов среднего ценового сегмента. Во-первых, это использование фотомодулей, ранее присущих только моделям высшего ценового диапазона. Во-вторых, это совмещение датчика отпечатков пальцев с настраиваемой аппаратной кнопкой, расширяющей возможности модели. Например, доступ к социальной сети в одно касание. В-третьих, это внедрение датчиков мгновенной оплаты (NFC), превращающих смартфон в удобное устройство для расчетов по беспроводной технологии. Не вызывает удивления и тот факт, что инициатором многих подобных изменений является компания HUAWEI с моделью Honor 8.

В результате сравнения лидерами обзора по совокупности параметров оказались модели Samsung Galaxy A7, Honor 8 и Asus ZenFone 3 Zoom.

Основные характеристики