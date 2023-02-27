IT-компания начала набор в AQA Lab - проект по работе и обучению джуниор-специалистов

Уже более полутора лет минская IT-компания IDF Technology успешно развивает проект Laboratory 2.0 по углубленному онбордингу начинающих специалистов. Это не IT-курсы или стажировка – это полноценная работа с официальным оформлением и заработной платой для джуниор-специалистов. Начинающих айтишников объединяют в группы, чтобы с помощью менторов в течение трех месяцев погрузить их в необходимый технологический стек и внедрить в проекты. Уникальную программу расширенного онбординга в компании уже прошли Java-разработчики, DevOps-инженеры, тестировщики, бизнес-аналитики, Flutter- и Frontend-специалисты. В данный момент идет подготовка к новому направлению – AQA Lab – «лабораторию» для специалистов автоматизированного тестирования.

Стоит отметить, что в IDF Technology уже более трех лет работает «Менторинг программа» по подготовке или переквалификации QA-инженеров в автоматизаторов тестирования. Однако ранее такое обучение проходили индивидуально и только внутри компании. Но программа доказала свою эффективность, и было принято решение применять ее для обучения группы специалистов извне. Поэтому в марте компания IDF Technology запускает проект Automation Lab с набором пяти AQA-джуниоров для дальнейшего обучения и онбординга на проекты. Кандидатами для данного набора будут специалисты, которые прошли курсы по автоматизации либо имеют необходимый базовый минимум для старта.

Проект AQA Lab позволит новичкам изучить стек технологий, использующийся в компании, привыкнуть к процессам разработки и тестирования применяемым на реальных проектах. Обучение будет строится на основе разработанной «Менторинг программы», с выполнением практических заданий и также изучением теоретической части. Компания позиционирует проект AQA Lab не как способ «войти в ИT», а как новый формат адаптации сотрудников, совмещающий работу и обучение в компании с официальным оформлением, полной занятостью и заработной платой.



И, если вы обладаете необходимым бэкграундом и хотите попасть в первую группу автоматизаторов Laboratory 2.0, высылайте резюме с темой письма «AQA Lab» на hrminsk@idfinance.com.