IDF Technology возглавила ТОП работодателей Беларуси





IT-компания ООО «АйДИЭф Технолоджи» заняла первое место в рейтинге белорусских работодателей. Масштабное исследование на белорусском рынке труда в апреле-мае 2023 года провело первое национальное рейтинговое агентство BIK Ratings. Участниками рэнкинга «Топ работодателей Беларуси» стали 20 компаний, предоставивших агентству данные для анализа, в том числе Whitebird, А1, Revera, SMAR и др.

Стоит отметить, что BIK Ratings разработали уникальную методологию оценки работодателей, на основании которой и составлялся ренкинг. При этом оценивали три основные группы показателей, среди которых материальная мотивация и социальный пакет, оценка компании сотрудниками, а также репутация и надежность компании. Все показатели оценивались по шкале от 0 до 100. После баллы суммировали с применением весовых коэффициентов для определения итогового балла рэнкинга.

Так, IT-компания, специализирующаяся на кредитном скоринге, Data Science и финансовых цифровых технологиях, набрала 80,3 балла из 100, оставила позади всех конкурентов и возглавила рэнкинг. Также в топ-5 попали «ЮКОЛА-ИНФО-Брест», Приорбанк, Банк БелВЭБ и БСБ Банк.

Также IDF Technology заняла первое место в номинации «Материальная мотивация и социальный пакет», где оценивались такие показатели, как средняя заработная плата в 2022 году, темп прироста средней зарплаты и применяемая в компании система дополнительной мотивации. В компании отмечают, что главной ее ценностью являются сотрудники, что и подтвердилось высокой оценкой профессионального сообщества.