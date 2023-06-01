Компания IDF Technology устроила праздник для детей в офисе

Помните, как детьми мы мечтали побывать у родителей на работе, сесть за офисный стол, поиграть на корпоративном компьютере… Теперь мы выросли, и настала пора исполнять мечты теперь уже наших детей. 26 мая между Международным днем семьи (15 мая) и Всемирным днем защиты детей (1 июня) IT-компания IDF Technology не только открыла двери офиса для детей своих сотрудников, а пошла дальше и устроила самый настоящий детский праздник в бизнес-центре! И сегодня самое время рассказать, как это было, а также узнать, почему этот день стал особенным для взрослых.

IDF Kids Day стартовал к концу рабочего дня пятницы. Офис был во всеоружии для встречи маленьких гостей – яркая фотозона, воздушные шары, разноцветные бургеры, сладкие угощения, напитки и насыщенная развлекательная программа.

Едва IDF Kids переступали порог, как они попадали в волшебный мир супергероев и любимых персонажей.

Детей постарше увлекали за собой Бэтмен, Капитан Америка, Супер Марио и Леди Баг, чтобы вместе отправиться на поиски приключений в офисе IDF Technology.

А для самых маленьких Кукла Лол и Кошечка из мультфильма «Три кота» организовали мягкую «малышковую» зону в одной из переговорок офиса.

Офисная Kitchen Room в этот день превратилась в волшебную страну мыльных пузырей.

А в Chill Out прошла блестящая бумажная дискотека.

Уже на том этапе счастливы были все – и дети, и их родители. Но впереди всех ждал еще один сюрприз!

Вместе с Эйнштейном и его ассистентом гости IDF Technology поднялись на крышу бизнес-центра, чтобы увидеть финальное шоу, а также прекрасный город с высоты птичьего полета.

Это было прекрасно, эмоционально, радостно и незабываемо для детей и будущего IDF Technology. Также день стал особенным для самой компании и ее сотрудников.

Тимофей Карс, Technical Support Specialist компании IDF Technology

«Внимание компании к семьям имеет большую важность, так как иногда из-за занятости родители не всегда могут уделить достаточно времени малышам. Да и вообще, думаю, что нет такого понятия как "достаточно времени", потому что любовь к ребенку не имеет границ.

Важность подобных мероприятий заключается еще в том, что когда спрашивают у детей: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?». А они отвечают: "Как папа или мама", - это говорит о том, что родители стали хорошим примером для своего ребенка, что и есть высокая награда для каждого из нас.

Роль компании в организации таких мероприятий высока, потому что понимание и забота к сотрудникам и их семьям повышает мотивацию и значимость работы человека в глазах его семьи».

Татьяна Нагель, QA-инженер компании IDF Technology

«Спасибо за праздник! Веселились не только наши дети, но и мы сами! Ведь мы тоже когда-то были маленькими детьми, беззаботно смеялись, не знали больших проблем и радовались жизни. Так здорово не забывать про это, и периодически окунаться в атмосферу детства! И у компании получилось создать такую дружественную атмосферу радости, позитива и беззаботного смеха!

Мои дети давно хотели посмотреть, как я работаю, с кем сижу рядом, с кем общаюсь. Они хотели это увидеть своими глазами, а не только по моим рассказам. А тут еще и такой грандиозный праздник с развлечениями и большим количеством конфет получился! Поэтому дети вдвойне остались довольными!

И, конечно, совместное проведение мероприятий, в том числе и с семьями, делает компанию более сплоченной и дружной. Очень интересно было смотреть на коллег как на пап и мам, на их взаимоотношение с детьми. В такие нестандартные для работы ситуации мы видим друг друга с другой стороны. Что также делает нас более дружными!»

Тихон Малькевич, DevOps-инженер компании IDF Technology

«Праздник получился мега-крутым не только для детей, но и родителей. Ребенок до сих пор под впечатлением и улыбка не сходит с его лица. Такое событие никого не оставит равнодушным. Весь вечер все были в активностях, и такая атмосфера заведет любого. Спасибо всем причастным за эти эмоции и впечатления!

Важно, что компания относится к сотрудникам не только как к профессионалу, работнику, но и как к живому человеку, у которого есть семья. Когда в семье хорошая атмосфера (не без участия компании), то и сотрудник чувствует себя на рабочем месте комфортно, ни о чем плохом не думая. Важно поддерживать сотрудника в том числе и со стороны семьи».

Столько счастливых улыбок взрослых и детей IDF Technology еще не видела! Уверены, что детский праздник в офисе еще долго будет греть воспоминаниями и радовать успехами благодарных сотрудников. А проведение Family Day станет традиционным праздником наравне с зимним и летним корпоративом. И, кстати, ура, лето!