10 заповедей бизнес-анализа

Кто такой бизнес-аналитик? В обычной жизни он был бы лучшим напарником для трехлетнего «почемучки» или автором инструкции к лекарствам. В мире IT бизнес-аналитик отвечает за коммуникации с заказчиком, передачу разработчику четкого и понятного рецепта решения, требующего минимум фантазии для реализации. В итоге, BA превращает деньги и потребности заказчика в план реализации, ведущий к конкретному достижимому воплощению в жизнь и сопровождает заказчика и процесс разработки на всех этапах до решения. «Какой-то фантастический человек!» - скажете вы. Отрицать не будем, но постараемся помочь вам разобраться, как им стать.

За руководством по становлению профессиональным бизнес-аналитиком в IT мы обратились к Ярославу Кантимирову, Lead Business Analyst компании IDF Technology, который поделился 10 заповедями, разработанными в процессе работы.

Ярослав Кантимиров, Lead Business Analyst компании IDF Technology:

«Бизнес-аналитик в глобальном смысле – профессиональный переговорщик, педант и перфекционист здорового человека на проекте. Эти роли трансформируются в любой домен. При этом БА должен знать лучшее решение и дать заказчику то, что ему нужно за средства, которые у него есть. Для BA-специалиста занудство – это норма. Вам нужно будет всегда искать лучшие решения за ограниченные средства и разбирать все на атомы с молекулами для создания максимально полезного решения. А еще «BA-итальянец» никогда не позволит испортить пиццу ананасом, «BA-стилист» не даст обуть сандали на носки, а «BA-психолог» ни в коем случае не посоветует трудному клиенту пойти к гадалке. Но это если посмеяться. А, если серьезно, то вот 10 заповедей бизнес-аналитика:

Заповедь 1. Язык твой - друг твой

Для аналитика коммуникабельность – это его хлеб. Очень сложно быть BA, если ты не любишь людей, если ты не экстраверт, если тебя не тянет знакомиться со всеми и быть открытым. Слушать, слышать и понимать.

Бизнес-аналитик – это психолог-политик-переговорщик-продажник в одном лице, причем, как в устной, так и в письменной речи. А для аутсорса – это еще и витрина компании, а потому и выглядеть стоит максимально опрятно, свежо и позитивно, ведь по одежке встречают.

Крайне важно уметь подстраиваться под любого человека, а также продавать и говорить в том числе и на иностранном языке. Да, знание английского для бизнес-аналитика открывает более широкие возможности. Но он должен быть очень высокого уровня, чтобы понять заказчика, который не всегда может верно передать ТЗ.

Заповедь 2. Фиксируй договоренности и шаги, а то «козленочком» станешь

BA – самый удобный «козел отпущения» на любом проекте для всех сторон. Проще всего списать проблемы на то, что бизнес-аналитик недопонял, плохо описал. Вам нужно с этим жить и об этом помнить.

Поэтому фиксируйте все договоренности. Не допускайте «братских» договоров. Подтверждения любых согласований записывайте, получайте их на Email, в общих чатах и follow-up. Особенно важно для аутсорса отправлять краткий протокол встречи и полученные выводы в письменной форме.

И в то же время умейте признавать ошибки, потому что они, действительно, могут случаться. Это нормально. Учитесь на них, старайтесь не повторять и двигайтесь вперед, переключая фокус на решение, а не на культивацию чувства вины.

Заповедь 3. Удерживай скоуп стальной хваткой

Учитесь строго следовать тому, о чем вы договорились. Ведь даже после максимально зафиксированных требований заказчика, он всегда будет хотеть большего. Как говорится, аппетит приходит во время еды, и бесконечно хочется улучшать/изменять/добавлять.

Заказчик будет утверждать, что «фича за скоупом очевидна, сама собой разумеющаяся и явно подразумевалась» - не ведитесь. Избегайте таких «бантиков», как переписать текст, добавить кнопку. Возьмите за правило, что новое требование/фича – это дополнительные часы/деньги. При этом оставайтесь максимально позитивными и дружелюбными с заказчиком, не переходя в режим «безотказности».

Заповедь 4. Помни основы

Junior BA может быть самоучкой, Senior – никогда (курсы, книги, ВУЗ). Без понимания основ вы не продвинетесь. Как видите, профессия бизнес-аналитика не такая простая, как может показаться на входе.

Чтобы продвигаться в работе вы должны знать виды требований, SMART-требования (specific, measurable, attainable, relevant, time-bounded), отличать Use Case от User Story, иметь понятия ограничений/зависимостей и допущений/предположений, MVP, понимать, что за доки S&V, BRD, SRS и зачем они нужны. Важно с пониманием использовать такие слова и словосочетания, как RACI-matrix, Key Feature, Fishbone Diagram, Context Diagram, DFD, ERD, STD, Sequence Diagram, Flowchart, Activity Diagram, Class Diagram, UML, BPMN и пр. Все это в практике может и не использоваться на 100%, но владеть основами необходимо, чтобы быть профессионалом.



Заповедь 5. Зри в корень

Любую задачу нужно разбирать до самой основы, а потом собирать в нужном порядке, чтобы работало. Выявляйте реальные потребности, а не «хотелки», и применяйте метод «5 Why», в котором любой запрос раскладывается путем пяти вопросов «Почему?». Это полезная техника для БА, особенно в больших, новых задачах.

Помимо заказчика, работайте «в полях» – важно искать решение на уровне конечного пользователя. Всегда думайте, на что направлена ваша задача, ради кого или чего она делается.

Также вы должны заранее определить, какие неочевидные части функционала проект может затронуть на начальном этапе разработки. Помните о нюансах, связанных с локализацией решения (особенности метрологии, терминологии, форматы данных). Например, в США – мили, а неделя начинается с воскресенья. Или англичанин, американец и австралиец говорят на разных английских языках. Помните про такие нюансы.

И не забывайте описывать альтернативные сценарии. Не всегда будут проходить валидные кейсы. Нужно понимать, какие могут быть ошибки в процессе или что делать, если система не ответит.

Заповедь 6. Полюби схемы и диаграммы, как день зарплаты

Визуальное представление всегда выигрывает (проще воспринимается, запоминается и откладывается в памяти), поэтому 20 страниц текста лучше уложить в несколько диаграмм. Я бы советовал самый распространенный и удобный инструмент - потоковую схему в методологии BPMN. Схемы легче воспринимаются любым участником процесса – от заказчика до разработчика.

Заповедь 7. Ты журналист, а не писатель

В бизнес-анализе нет места художественным и литературным приемам. Ваши тексты должны быть сухими, как пустыня, и точными, как скальпель хирурга. Пишите по формуле: 0% художественного стиля и 100% грамотности – неграмотный человек воспринимается как некомпетентный специалист.

Работайте по принципу: 1 сущность = 1 термин = 1 описание в одном месте, а в других повторениях – ссылка на описание. Когда пишете спеку, понимайте, что ваш текст должен воспринимать и разработчик, и специалист клиентской поддержки, и другой бизнес-аналитик. В идеале любой, кто сядет читать ваш документ, должен понимать, что это и как это работает.

Активно используйте таблицы и иерархии, структурируйте для упрощения восприятия текста. Оптимизируйте все, что вы пишете. К примеру, любой продукт принято называть «системой», а не прописывать его название. Лучше выбирать универсальное слово, потому что название бренда может поменяться.

И, наконец, соблюдайте последовательность описания, делая акценты – используйте жирный шрифт, курсив, подчеркивание, ссылки. Это как со стихотворениями, которые читаются с выражением или без него.

Заповедь 8. Кто платит, тот тебя и танцует, или Заказчик всегда прав

Очень важно помнить, что вы не владеете финальным словом. Вы должны делать то, что хочет заказчик, ведь в 99% случаев последнее слово за ним. И если предложение решения – это работа бизнес-аналитика, то любые готовые решения от заказчика должны быть переработаны и проанализированы вами. Но не забывайте, что никто не любит слышать «нет». Критикуешь – предлагай, а отрицаешь – обосновывай.

Также сопоставляйте ценность со стоимостью решаемой проблемы – заказчик умеет считать и хорошо понимает язык цифр. Он все расценивает вложениями и прибылью. Обосновывайте все цифрами.

Сырая постановка задачи равна большой оценке – без исключений. Если заказчик не видит прозрачного решения и ожидает, что вы сделаете ему с нуля все, закладывайте соответствующие оценки трудозатрат. Также очень важно закладывать риски, это плюс 15% к планируемой стоимости и времени.

А еще работа в стол – это нормально. Не привязывайтесь к плодам своего труда и при этом придерживайтесь здорового перфекционизма. Есть хорошее правило «20/80» – за 20% потраченных усилий и времени можно сделать задачу на 80%. Это важно и полезно в допустимых объемах, а вы будьте готовы, что не сможете за отведенное время проработать все идеально.



Заповедь 9. Не бойся интеграций, культивируй свою техническую грамотность

Интеграция – это не страшно. Любая интеграция – это просто обмен информацией, а форматы данных, протоколы взаимодействия, вариации того, как этот обмен происходит, – дело наживное. Не надо бояться, нужно вникать, разбираться и изучать.

Например, понимать в архитектуре – вам очень пригодится знание устройства баз данных, логики построения SQL-запросов. А понимание логики взаимодействий между Back-End и Front-End, инструментария DEV открывает многие пути и «двери» для роста.

В IT не получится быть просто бизнес-аналитиком, а придется становиться, в том числе, и системным аналитиком. Что также откроет большие возможности по ценности вашей работы на рынке.

Заповедь 10. Расширяй кругозор при любой возможности

Сделайте свой домен своим преимуществом. Если у вас финтех, советую смотреть на передовые продукты, хорошие приложения, и использовать их опыт, понимая нюансы, которые могли не знать, упустить.

Также полезно будет разобраться хотя бы в основах UX/UI-дизайна, прототипирования, отслеживать Best Practice на рынке. Если что-то уже придумано, стоит извлечь максимум пользы из чужого решения и не тратить излишнее время.

А еще смартфоны захватывают мир! Присоединяйтесь! Так что неплохо сегодня разбираться в мобильной разработке.

Помните, пути BA в IT неисповедимы. Но это уже совсем другая история…