Карьера в IT: из «лабы» в «лиды»



После небольшой паузы в публикациях прервем молчание одной из любимых тем — историей успеха внутри IDF Technology. И это не будет успешный кейс или новаторский проект, это будет история профессионального роста сотрудника в компании, где люди — главная ценность.

Помните, у IDF Technology есть успешный проект по подготовке IT-специалиcтов — Laboratory 2.0? Далее речь пойдет о том, как в свое время «лаба» изменила жизнь 30-летнего Павла Алешкевича. Сегодня Павел — QA Lead в одном из самых больших проектов компании, и свой путь от джуниор-тестировщика до руководителя он прошел менее, чем за два года. Но так стремительно его карьера развивалась не всегда…

— Паша, расскажи, откуда ты пришел в IT?

— По образованию я — повар, работал в общепите по специальности, а также был барменом в барах и кафе, обучал новичков. Затем пошел в продажи, где уже и начал интересоваться IT-сферой.

Сначала я пытался самостоятельно учить Java. Правда, 10 лет назад не было такого разнообразия источников, как сейчас. В результате самообучение не сработало. Тогда я решил, что нужно пойти на курсы. И в 2019 году по совету друзей и знакомых, которые работали в IT, я начал учиться на Frontend-разработчика. Осознанным выбором направление назвать не могу, больше полагался на мнение старших товарищей.

Изучив разработку сайтов на HTML, СSS, JavaScript, попробовал найти работу, но в то время бушевал «ковид» и вакансий практически не было. Не устроившись в IT, я все же продолжал время от времени что-то подучивать. И у меня все получалось, но что-то было не то – фронтенд-разработка мне не зашла. Хотя сейчас все эти знания мне пригодились. Но не будем забегать наперед.

— И ты решил попробовать тестирование?

— Да, в июле 2020 года уже более осознанно я пошел учиться на QA-специалиста. На курсах было тяжело, но я закончил, потому что уже имел четкое представление, чем хочу заниматься и куда расти. Снова начал искать работу, но все также компаниям было не до найма. Я несколько месяцев рассылал резюме, откликнулся на более полусотни вакансий. Эта попытка опять провалилась, а так как у меня — семья, двое детей, нужно было работать. Я снова углубился в работу «продажником» и меньше уделял времени учебе.

— Но попытки «войти в IT» не забросил?

— В то время мой друг работал в финтехе руководителем команды службы поддержки, и как-то я спросил, может, у них есть вакансия. Оказалось, очень вовремя. Я прошел собеседование в ID Finance (тогда еще служба поддержки и центр разработки относились к одной компании, затем разделились на ID Support и IDF Technology — прим. авт.) и стал специалистом службы поддержки.

Если говорить о применимости моих IT-знаний уже там, то я больше, чем другие мог «залезть» куда-то и посмотреть, что сломалось. В основном мои знания не требовались, но я понимал, что это мой шанс войти в IT. Поработав некоторое время в «саппорте», я узнал, что IDF Technology открывает Laboratory 2.0 и запускает первый набор QA-специалистов. Я сразу подал заявку и успешно прошел собеседование. При отборе в «лабу» преимуществ у тех, кто уже работал в компании, не было. Спрашивали точно так же, как и других — тестовое задание, техническое собеседование. Из саппорта тогда я перешел единственный.

— Как человек «бывалый» расскажи, чем Laboratory 2.0 отличается от IT-курсов?

— У нашей лаборатории, как минимум, преимущество, что она оплачиваемая. Это редкость, которая очень ценна, когда ты уже давно не 18-летний парень и не можешь пару месяцев походить на бесплатную стажировку. Также курсы дают общее понятие о том, что тебе нужно делать с базовыми инструментами. В итоге ты их знаешь, но пользоваться не умеешь. В «лабе» же объясняют это применение на реальных задачах.

Первый месяц у нас было обучение и погружение, при этом мы изучали бизнес-процессы и приоритезацию задач в компании. Далее полмесяца мы подтягивали свои знания на обучающих программах. А после этого, еще находясь в «лабе», мы начали работать на проектах, на которые полноценно перешли по окончании углубленного онбординга в качестве джуниор-специалистов. Так полученный уровень знаний углубился на проектах с помощью команды и грамотного менторинга.

— В Laboratory 2.0 ты пришел осенью 21-го года, а менее, чем через два года занял позицию QA Lead. Как тебе это удалось?

— В своем стремительном росте хочу отметить очень опытную команду и особенно нашего лида, которые помогали, прокачивали и не давали заскучать. Плюс я не прекратил постоянное обучение. В свободное время я не смотрю просто YouTube — я учу. Не всегда это связано с QA, но всегда - с развитием.

К примеру, мои знания фронтенда помогали быстрее понять причину поломки. Однако в наших проектах мы больше специализируемся на Back End-разработке, поэтому я прошел курс по Java. У меня есть базовое понимание и теперь могу вместе с разработчиками посмотреть в код и понять, как что работает, что сильно облегчает мою работу в поиске багов или выявления причин.

Плюс коммуникация. Я со всеми хорошо общаюсь и могу найти подход к команде.

— Тогда, что бы ты посоветовал тому, кто хочет развиваться в сфере тестирования?

— Самое важное — это не верить рекламным обещаниям. Профессия тестировщика, может быть, легче для входа, чем разработчика. Но сегодня это уже не работа пятнадцатилетней давности, когда нужно было смотреть, правильного ли размера картинки или искать отсутствующую запятую. Сейчас специальность требует гораздо более глубокого подхода, особенно если работа ориентирована на тестирование «бэкенда». Желательно хотя бы понимать, как работают языки программирования и что происходит в процессе разработки.

Также необходимо осознание, куда собираешься дальше развиваться. Это может быть «мануал», мобильное тестирование, автоматизация. Поэтому нужно постоянно учиться, следить за выходящими апдейтами для существующих тулов, новыми инструментами и техниками.

А еще отбросьте синдром «вайтишника» с «Я хочу пять тысяч долларов в секунду и сидеть пить кофе». Зарплаты, про которые вещают практически все курсы, чтобы завлечь, мягко говоря преувеличены. Тестирование — это работа, где есть внештатные ситуации, когда приходиться задержаться или срочно включиться, если есть вопросы прода. Нужно рассчитывать на то, что придется много работать и много учиться.

Если же говорить о тестировании в финтехе, это достаточно сложный домен хотя бы за счет того, что мы работаем с Back-End-разработкой и сложными калькуляциями. Тут пригодится и математика, и логика. Отдельно в финтехе я бы выделил еще тестирование документации как проектной, с чтением спек и выяснением неясных моментов, так и пользовательской с юридическими документами, которые должны быть идеальными. Финтех — сложный, это факт, и не все его выдерживают.

— Где бы ты советовал получать дополнительные знания?

— Очень рекомендую настроить LinkedIn по интересам — он дает мне много полезной информации по QA. Это и автоматизация, и мануальное тестирование, и напоминание о том, что знал, но за неиспользованием подзабыл.

Также очень хорошая платформа — Stepik. Там много курсов, в том числе бесплатных. С ее помощью можно неплохо прокачаться, к примеру, в том же SQL или бесплатно познакомиться с такими языками программирования, как Python или Java.

И, конечно же, YouTube. Там достаточно много готовых плейлистов по интересующим темам. Главное избегать различных «Python за час» или «HTML за 5 минут».

— Ты говорил, что у тебя семья, двое детей. А как они относятся к твоему непрерывному обучению?

— Своим примером обучения дома заразил 10-летнего сына, который уже изучает Python. Пока это больше развивающий процесс. До конца доучить этот язык программирования и понять, как все работает, думаю, вряд ли возможно в этом возрасте. Но в целях общего развития это неплохо. У меня уже и дочка попросила, но ей 6 лет, еще рановато, поэтому я подсунул ей математику для детей.

Сразу вспоминается анекдот: «Я не буду давить на своих детей! Мои дети выберут тот язык программирования, который посчитают нужным». Конечно, мне бы хотелось, чтобы дети со временем выбрали IT-профессии, так как на сегодня это самая развивающаяся сфера. Они видят, как учатся папа и мама — моя жена сейчас изучает Java, и им тоже хочется. Но также я объясняю, что их образование в их руках, не заставляю учиться и не проверяю домашнее задание. «Папа не учился в 20 лет, поэтому учится сейчас. Хочешь так же? Это твой выбор!».