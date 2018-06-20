Почему не стоит покупать дешевый Android-смартфон

Как только вы решаете купить Android-смартфон, то сталкиваетесь с проблемой выбора: разных моделей не просто много, их безумно много. Новые компании-производители появляются как грибы после дождя, а интернет переполнен мнениями о том, какие устройства достойны приобретения.

Такое многообразие сбивает с толку потенциальных покупателей, и многие решают опираться на цену как на главный, а порой и единственный, решающий фактор. И в результате выбор довольно часто падает на смартфоны малоизвестных производителей: они предлагают возможности и качество именитых брендов за полцены. Трудно устоять перед столь щедрым предложением.

Но не все так просто. Нередко вместе с таким смартфоном в нагрузку вы получаете «скрытые функции» — например, предустановленные вредоносные программы. Как это так получается? Сейчас объясним.

Троян в мешке

Огромное преимущество Android как мобильной платформы — гибкость, чем и объясняется ее популярность среди разработчиков. Google создает лишь базовые программные компоненты и дает разработчикам возможность кастомизировать систему, наполнив ее собственными нативными приложениями, чтобы выделить устройство среди других.

Некоторые нативные программы производитель делает системными, устанавливая их в папку /system/app или даже в /system/priv-app (сокращение от privileged — «привилегированный») на Android-устройстве, откуда их не может удалить пользователь. Пока вроде ничто не предвещает беды, но давайте на этом моменте задумаемся: в чем же все-таки состоит выгода компаний, предлагающих чересчур дешевые устройства?

В теории в папку system/app (или /priv-app) нужно устанавливать полезные пользователю приложения. Но на практике производители таким образом стараются подзаработать. Например, они предлагают разработчикам приложений за определенную плату встраивать их софт в систему. А иногда – сознательно или по недосмотру, – закидывают в эти папки вредоносное ПО.

Предустановленные зловреды могут показывать рекламу, от которой никак нельзя избавиться, или собирать ваши персональные данные и продавать их третьим лицам, а могут и комбинировать обе тактики, показывая персонализированную рекламу. Все это позволяет сбить конечную цену устройства. Замечательная бизнес-модель получается!

За примерами далеко ходить не надо. Скажем, встроенный троян, показывающий рекламу поверх интерфейса ОС, был обнаружен на устройствах относительно крупных производителей, таких как ZTE, Archos, Prestigio и myPhone. Другое расследование показало, что смартфоны OnePlus и BLU содержали предустановленное шпионское ПО, собиравшее персональные данные и передававшее их на серверы производителей.

Забавно, что большинство упомянутых нами производителей числятся как сертифицированные партнеры на официальном сайте Android. Выходит, встроенное вредоносное ПО становится распространенной практикой, и уже нельзя просто положиться на честность известного производителя.

Покупай, но проверяй

Чтобы не нарваться на зараженное устройство или хотя бы вычислить смартфон, который будет показывать рекламу практически в каждом приложении и собирать без разрешения ваши персональные данные, мы настоятельно рекомендуем сделать следующее:

Исследуйте вопрос. Высока вероятность, что об интересующей вас модели уже написали в Интернете, особенно если с ней действительно распространяется предустановленное вредоносное ПО.

Если устройство неправдоподобно дешевое, вполне вероятно, что с ним что-то не так. Разумно избегать смартфонов, которые заметно дешевле сопоставимых по характеристикам моделей, — скорее всего, производители какими-то сомнительными методами все же дополучат прибыль, которую они не заложили в начальную стоимость.

Уточните статус сертификации устройства Android, чтобы убедиться, что его прошивку проверили специалисты Google. Наличие сертификата не гарантирует отсутствия встроенных вредоносных программ, но вероятность нарваться на зараженное «из коробки» устройство в случае с сертифицированными все же поменьше.

Установите надежный антивирус, который уведомит и защитит вас в случае обнаружения вредоносного ПО. Несмотря на то, что иногда зловреды дожидаются вас еще в нераспакованном, новеньком смартфоне, риск заразить чистое устройство остается всегда.

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