Почему не стоит покупать дешевый Android-смартфон

Как только вы решаете купить Android-смартфон, то сталкиваетесь с проблемой выбора: разных моделей не просто много, их безумно много. Новые компании-производители появляются как грибы после дождя, а интернет переполнен мнениями о том, какие устройства достойны приобретения.
Такое многообразие сбивает с толку потенциальных покупателей, и многие решают опираться на цену как на главный, а порой и единственный, решающий фактор. И в результате выбор довольно часто падает на смартфоны малоизвестных производителей: они предлагают возможности и качество именитых брендов за полцены. Трудно устоять перед столь щедрым предложением.
Но не все так просто. Нередко вместе с таким смартфоном в нагрузку вы получаете «скрытые функции» — например, предустановленные вредоносные программы. Как это так получается? Сейчас объясним.
Троян в мешке
Огромное преимущество Android как мобильной платформы — гибкость, чем и объясняется ее популярность среди разработчиков. Google создает лишь базовые программные компоненты и дает разработчикам возможность кастомизировать систему, наполнив ее собственными нативными приложениями, чтобы выделить устройство среди других.
Некоторые нативные программы производитель делает системными, устанавливая их в папку /system/app или даже в /system/priv-app (сокращение от privileged — «привилегированный») на Android-устройстве, откуда их не может удалить пользователь. Пока вроде ничто не предвещает беды, но давайте на этом моменте задумаемся: в чем же все-таки состоит выгода компаний, предлагающих чересчур дешевые устройства?
В теории в папку system/app (или /priv-app) нужно устанавливать полезные пользователю приложения. Но на практике производители таким образом стараются подзаработать. Например, они предлагают разработчикам приложений за определенную плату встраивать их софт в систему. А иногда – сознательно или по недосмотру, – закидывают в эти папки вредоносное ПО.
Предустановленные зловреды могут показывать рекламу, от которой никак нельзя избавиться, или собирать ваши персональные данные и продавать их третьим лицам, а могут и комбинировать обе тактики, показывая персонализированную рекламу. Все это позволяет сбить конечную цену устройства. Замечательная бизнес-модель получается!
За примерами далеко ходить не надо. Скажем, встроенный троян, показывающий рекламу поверх интерфейса ОС, был обнаружен на устройствах относительно крупных производителей, таких как ZTE, Archos, Prestigio и myPhone. Другое расследование показало, что смартфоны OnePlus и BLU содержали предустановленное шпионское ПО, собиравшее персональные данные и передававшее их на серверы производителей.
Забавно, что большинство упомянутых нами производителей числятся как сертифицированные партнеры на официальном сайте Android. Выходит, встроенное вредоносное ПО становится распространенной практикой, и уже нельзя просто положиться на честность известного производителя.
Покупай, но проверяй
Чтобы не нарваться на зараженное устройство или хотя бы вычислить смартфон, который будет показывать рекламу практически в каждом приложении и собирать без разрешения ваши персональные данные, мы настоятельно рекомендуем сделать следующее:
- Исследуйте вопрос. Высока вероятность, что об интересующей вас модели уже написали в Интернете, особенно если с ней действительно распространяется предустановленное вредоносное ПО.
- Если устройство неправдоподобно дешевое, вполне вероятно, что с ним что-то не так. Разумно избегать смартфонов, которые заметно дешевле сопоставимых по характеристикам моделей, — скорее всего, производители какими-то сомнительными методами все же дополучат прибыль, которую они не заложили в начальную стоимость.
- Уточните статус сертификации устройства Android, чтобы убедиться, что его прошивку проверили специалисты Google. Наличие сертификата не гарантирует отсутствия встроенных вредоносных программ, но вероятность нарваться на зараженное «из коробки» устройство в случае с сертифицированными все же поменьше.
- Установите надежный антивирус, который уведомит и защитит вас в случае обнаружения вредоносного ПО. Несмотря на то, что иногда зловреды дожидаются вас еще в нераспакованном, новеньком смартфоне, риск заразить чистое устройство остается всегда.
Комментарии
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Вот поэтому я и выкинул эту андройд-помойку и ущёл на iOS
Ещё один.
А у меня, пенса, дешёвый смарт. Без вредов почему-то. И я не боюсь его разбить.
В тутбае была статейка. Дело было на моей малой родине. Купил младен дорогой девайс, взял кредит, девайс грохнул, купил ещё один, тут зарплату стали задерживать, кредит выплачивать не получается, пошёл на грабёж...
Концовка интересная, читайте тутбай.
Выкинь свой ios! Только лохов разводят на телефоны за 1000 баксов с теми же функциями, что у телефонов на андроид!Голову иметь-и никаких проблем с троянами!Не нравится заводская прошивка-прошей другую,без "троянов".
ну не знаю. в 2015 взял ZTE Blade AF3 (он тогда 3к стоил, и был не правдоподобно дешевым, т.к. там стоял 4-ядерный проц, на тот момент это была редкость у бюджетных смартов). и да, ZTE на тот момент не был таким популярным производителем, как сейчас. так мало того, что на нем не было никаких *СУПЕРВРЕДООПАСНЫХ троянов*, так спустя 2,5 года работает, как лошадь). конечно износился аккум, но не мудрено, учитывая его емкость и срок службы.
вот вам и дешевый Андройд-Смартфон.
ну и вывод: надо нормально писать название статьи, ибо слово *дешевый* в данном случае трактовано неправильно. допустим, Galaxy J1 - тоже ДЕШЕВЫЙ смарт (сейчас стоит 5-6к), но о каких-либо троянов и вирусов в данном случае ожидать глупо.
и да, антивирь на Андройд не нужен - он будет только грузить систему )0
Не знаю, купил, как тут написано, хлаоми, и не лажу в него. Супруга разбила экран Мейзу об асфальт - заказал ей дисплей в сборе на Али, за 11 уе... Поставили за 30 р в первой встречной мастерской... Так что, не надо пи... деть и умничать на пустом месте. Да, Iphone чуть получше но не в четыре-пять раз, по сравнению с бюджетным Андройдом, как он стоит... И стоит ли простому белорусу, у которого 3-4 зарплаты укладываются в цену Iphone, загоняться по поводу каких-то там фишек?
А если хочется по-крутому, то не начать ли с виллы на Канарах, Порше в гараже и солидного счета в банке? Именно так выглядит и подтверждается состоятельность, а не сран.. ым Айфоном, купленным в рассрочку...
В целом согласен. Проблем в китайских телефонах немало. Другое дело, что не стоят эти проблемы тысячи долларов. За такую денежку можно сменить шесть китайцев. Или купить один удачный аппарат, а на остальные деньги приодеться, хорошо покушать, приобрести другую нужную вещь, - стиральную машину, холодильник, что-то еще.
Китаец китайцу рознь. Xiami отличные аппараты. У жены и сына уже не один год работают без вопросов. Сам купил защищённый UlePhone в Китае. Так там сразу начал лезть спам в нотификациях. И хз что там вообще в этой прошивке. Оно даже страшновато, так как через смарт ходят достаточно конфиденциальные данные. В то же время покупать официальные мобилы местные, которые не продаются без контрактов оператора обычно, и все односимочные мне как-то тоже западло.
бред. и не надо копировать чужие материалы, хоть бы ссылку дал, откуда скопировал, а статья ни о чём
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