«Международный деловой альянс» успешно прошла сертификационный аудит

Компания «Международный деловой альянс» успешно прошла аудит, проведенный специалистами РУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации», и получила сертификаты, подтверждающие, что:

Система менеджмента информационной безопасности, применяемая в процессе проектирования, разработки и сопровождения программного обеспечения и автоматизированных информационных систем в ЗАО «Международный деловой альянс», соответствует требованиям стандартов СТБ ISO/IEC 27001-2016 и ISO/IEC 27001:2013 [Сертификат]

Система менеджмента качества, применяемая в процессе проектирования, разработки и сопровождения программного обеспечения и автоматизированных информационных систем в ЗАО «Международный деловой альянс», соответствует требованиям стандартов СТБ ISO 9001-2015 и ISO 9001:2015 [Сертификат].

Это достижение является результатом постоянных усилий компании в области информационной безопасности и качества предоставляемых продуктов и услуг.

Наша компания продолжает работу по совершенствованию наших процессов и продуктов, чтобы оставаться ведущей ИТ-компанией в Беларуси.