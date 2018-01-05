Япония заинтересована в росте биткоина

Дальнейший рост курса биткоина может весьма положительно сказаться на экономике Японии. С таким утверждением выступает Bloomberg, опираясь на данные, представленные аналитиками финансового холдинга Nomura.

Так, по заявлениям аналитиков Йошиюки Суимон и Казуки Миямото, «эффект богатства», зародившийся в связи с существенным ростом биткоина на протяжении практически всего 2017 года, способен повлиять на ВВП Японии, приведя к его увеличению как минимум на 0,3%. Все вполне логично – увеличение состояния инвесторов неминуемо влечет за собой рост их расходов. И возрасти эти расходы, по подсчетам аналитиков, должны в среднем на сумму от 23,2 млрд. до 96 млрд. иен ($206 млн. — $854 млн.).

Как отмечает Йошиюки Суимон, рост расходов стоит ожидать уже в начале 2018 года:

“Тот факт, что наиболее стремительный рост биткоина пришелся на четвёртый квартал 2017, дает основания предположить, что эффект богатства материализуется в первом квартале 2018. Если это так, мы ожидаем, что реальный рост ВВП составит около 0,3%”.

Говоря об «эффекте богатства», подразумевающем наращивание покупательской активности на фоне увеличения стоимости активов, аналитики отмечают:

“Хотя нереализованная прибыль японских инвесторов вряд ли напрямую повлияет на их потребительские расходы, известно, что личное потребление возрастает в результате роста стоимости активов”.

На фоне роста популярности криптовалют в качестве средства платежа, в стране восходящего солнца существенно выросло число торговых точек, работающих с криптовалютой. Недавно крупнейшая японская сеть автосалонов запустила пилотный проект по торговле автомобилями за биткоины. Эксперимент должен проводиться в направлении торговли премиальными европейскими автомобилями с пробегом. Биткоины официально принимают в японских гостиницах, ресторанах, храмах и прочих местах общего пользования. Подобному развитию криптоиндустрии существенно способствовала поддержка японского правительства. Естественно, еще не все здесь так гладко, как того хотелось бы. Однако, на сегодняшний день Япония является бесспорным примером для многих других государств в плане перехода к цифровому будущему.