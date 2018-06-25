Хочешь получить новый MacBook? Выиграй его в конкурсе студенческих проектов «IT-Practice»

Конкурс студенческих работ «IT Practice» ждет своего победителя! Именно ему организаторы вручат современный MacBook. Еще двое лучших пройдут стажировку в классной IT-компании SoftTeco. Но и это еще не все! Приз зрительских симпатий получит тот, кто победит по мнению студенческого сообщества. Зарегистрируйся прямо сейчас https://www.bsuir.by/ru/news/101364-konkurs-it-practice-na-sozdanie-mobilnogo-prilozheniya-prodolzhitsya-do-oktyabrya, до 10 октября пришли свою работу на it.practice.softteco@gmail.com, а осенью забирай свои призы!

Выпускники 2018 года имеют право принять участие в конкурсе наравне со студентами других курсов!

Авторские права принадлежат авторам проектов!

Темы интересны и актуальны: виртуальная и дополненная реальность, нейросети / машинное обучение, криптовалюты, умный дом, интернет вещей, виртуальные ассистенты, финансовые технологии, социальные проекты, игры, спорт, здоровый образ жизни.

В конкурсе принимают участие только индивидуальные работы.

Успей подать заявку! Не упусти свой MacBook Pro и стажировку своей мечты в IT-компании!

Напоминаем, что с 1 февраля по 10 октября 2018 года проходит Конкурс студенческих проектов «IT-Practice»!

Организаторами выступают Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники и IT-компания SoftTeco.